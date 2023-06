Corrupción del Cártel Inmobiliario panista llego, a Coyoacán

***Vecinos de la alcaldía Coyoacán piden la intervención y del jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama para que, aplique mano dura en contra del Cártel Inmobiliario.

Por Raúl Ruiz-Tanya Acosta-Rafael Ortiz/Reporteros.

Vecinos de la alcaldía Coyoacán se dieron cita en la redacción de unomásuno para denunciar la mega construcción de un Complejo Habitacional de tres torres con 110 departamentos que, impunemente viola el uso de suelo, ya que solo se puede construir en la zona 3 niveles por el tipo de predio de 200 m2, refieren los quejosos que, son 3 predios, mismos que, no cuentan con la autorización de fusión de predios, señalaron que, a la fecha ya se construyeron 9 niveles, esto sin la manifestación de obra, además de que, no cuentan con la factibilidad de dotación de agua, entre otras irregularidades, la construcción en cuestión se encuentra ubicada sobre el Eje 10 Sur, avenida Pedro Henríquez Ureña, números 291, 295, 299, colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía de Coyoacán, de la Ciudad de México. En ese contexto los afectados, lamentaron que la corrupción del Cártel Inmobiliario de los gobiernos panistas, se encuentre operando ya en la alcaldía Coyoacán, en ese sentido reprocharon el reparto multimillonario de la empresa constructora, a altos funcionarios de dicha alcaldía que, encabeza José Giovanni Gutiérrez Aguilar (empresario papelero que por muchos años, ha sido proveedor de la alcaldía Coyoacán), dicho sea de paso, Gutiérrez Aguilar es gente cercana del entonces ex delegado, Mauricio Toledo Gutiérrez, acusado de enriquecimiento ilícito.

Contubernio de dependencias

Cabe señalar que, los vecinos desde el inicio de las obras, denunciaron vía oficios a las dependencias involucradas, sobre la violación del uso de suelo (documentos en poder de unomásuno): como son la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, de Ciudad de México (PAOT), a cargo de la procuradora ambiental, Mariana Boy Tamborell, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), a cargo del Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez, en el Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACMEX), con el director general, Rafael Bernardo Carmona Paredes, pero refieren que, de poco o nada han servido sus quejas y denuncias.

Corrupción e impunidad

Por otra parte mencionaron: nos hemos entrevistado en múltiples ocasiones con el Director General Jurídico, Lic. Obdulio Ávila Mayo y solo nos ha estado mintiendo ya que, nos prometió mostrarnos las supuestas autorizaciones y tener una reunión con la empresa y solo hemos obtenido puras promesas, agregaron, estamos muy preocupados ya que, no hay agua en la zona y estos momentos están trabajando abriendo la calle y colocando 9 tomas, 3 por cada torre, para abastecer a los 110 departamentos. Ellos mismos se preguntan entonces ¿Donde está la SEDUVI, la PAOT? , pusimos la denuncia con la Lic. Mariana Boy y la Lic. Leticia Quiñones, Sub Procuradora de Reordenamiento Territorial desde septiembre del año 2022 y también nos trae a vueltas y ya esta última ves ya ni siquiera, nos quiso atender, se le recalco que, se está violando el uso de suelo, porque se excedió con la construcción de otros 6 niveles, pero dijo que, eso es problema de la alcaldía Coyoacán. Así es que, los funcionarios son parte y cómplices de la corrupción, se nota que, los constructores le llegaron al precio con cañonazos millonarios y por eso pueden construir lo que quieran. Finalmente, los vecinos de la alcaldía Coyoacán pidieron respetuosamente la intervención del jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama para que, aplique mano dura en contra del Cártel Inmobiliario de los panistas que, están sentado sus reales en la alcaldía, “Nadie por encima de la ley”, recalcaron. Continuara………………………………..

Me gusta esto: Me gusta Cargando...