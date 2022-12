Creel reconoce que diputados de oposición son incapaces de impulsar reformas

La crítica es dura, y no permite cuestionamientos, cuando va seguida de pruebas contundentes. De ahí que no haya motivos para malos entendidos ante la declaración vertida por el presidente de la Cámara de Diputados Santiago Creel, quien asegura que para la oposición, el año que está por concluir ha sido de claroscuros, pues ha podido contener reformas “que hubieran sido gravísimas para el país”, pero no ha logrado hacer prosperar una sola iniciativa de fondo, importante o trascendente, admitió el presidente de San Lázaro.

Sobre dicho tema destacó que los partidos de oposición no han podido sostener un diálogo con el Presidente, lo cual es un balance negativo.

