Creel y Armenta descartan periodo extraordinario para nombrar comisionados de INAI

De manera conjunta ante los medios de comunicación realizada en el Senado, los presidentes de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, y del Senado, Alejandro Armenta, informaron que aún no hay acuerdos o pláticas para llevar a cabo un periodo extraordinario para la designación de los comisionados del INAI.

Y aunque reconocen que no hay acuerdo, tampoco habría un obstáculo insuperable que impidiera realizar la convocatoria a un periodo extraordinario.

“Hasta el momento, yo reitero, no hay ninguna conversación en el sentido de convocar a un periodo extraordinario, no la hay. Tampoco habría algún obstáculo insuperable para que no lo hubiera, salvo el cumplimiento del reglamento y de las dos terceras partes de la votación”, dijo el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.

