Cuatro años de retroceso educativo en México: estudiantes normalistas

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Se vislumbrado un panorama más desalentador a este retroceso educativo en México: con la nueva secretaria de Educación, Leticia Ramírez, está lejos de presentar una solución a la realidad educativa, su falta de preparación se advirtió en una reciente entrevista que se viralizó, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) denuncio que, en su Cuarto Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó cifras que no se apegan a la realidad de la educación mexicana.

Según datos del INEGI, para el ciclo escolar 2020-2021, fueron 5.2 millones los que no se inscribieron por motivos asociados a la COVID-19 o por falta de dinero o recursos. De la deserción de este ciclo escolar, López Obrador no hizo ninguna referencia en su informe, además, según Educación con Rumbo no fueron 520 mil alumnos menos, sino 607 mil 403 los que desertaron, es decir, 87 mil más de los presentados por el mandatario. Alguna otra referencia al rezago educativo tampoco fue presentada en el informe.

Para los jóvenes de la FNERRR, aseguraron que las causas de la deserción escolar son claras aun cuando López Obrador intenta silenciarlas: la creciente pobreza de las familias derivada de la mala estrategia económica federal, aunado a la sensación del insuficiente aprendizaje con la educación a distancia.

Sumado a esto, la SEP sólo ha presentado planes improvisados para ‘mejorar’ la formación académica de aquellos alumnos que pudieron regresar a clases ante la pérdida de escolaridad durante la pandemia que pasó de 8.8 a 6.8 años (UNICEF y BM, 2022). Estamos ante cuatro años de retroceso educativo con la 4T”, denunció Márquez Vicente.

Preocupa futuro educativo por nombramiento de Leticia Ramírez en la SEP

Tras el nombramiento de Leticia Ramírez como nueva secretaria de educación, la (FNERRR) muestra su preocupación respecto al futuro de la educación en el país, aunque es docente de profesión, lleva 22 años sin relación con los temas educativos; ocupó la coordinación de atención ciudadana en el periodo de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, para pasar a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; fue electa como dirigente de la Sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), también ha ocupado cargos en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y, finalmente, directora de la oficina de Atención Ciudadana del gobierno federal a partir de diciembre de 2018.

“Sin credenciales académicas o experiencia, probablemente es la titular de Educación más débil que haya llegado al puesto”, afirmó Adán Márquez Vicente, secretario de organización de la FNERRR.

La SEP ya estaba devaluada con Delfina Gómez, pues su pasó fue deficiente, “la designación de Leticia Ramírez determina con claridad las prioridades de López Obrador: el control político, el poder por el poder mismo sobre la educación de los mexicanos”, puntualizó el líder estudiantil.

Márquez afirmó que, para combatir dichos problemas, se requiere de otro perfil al frente de la SEP, ya que la carta de presentación que llevó a Ramírez al frente de la dependencia es el servilismo a López Obrador.

