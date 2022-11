Cumbre de la Alianza del Pacífico podría cancelarse por ausencia de Perú: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que probablemente se cancelará el encuentro de países de la Alianza del Pacífico debido a que el congreso de Perú negó al presidente de ese país, Pedro Castillo, el permiso para viajar a México, por lo que se pospondrá el encuentro.



En conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que México actualmente preside de forma temporal esta iniciativa de integración regional, no obstante, debe entregar la estafeta al país andino.



“Yo soy el presidente transitorio o temporal de esa alianza y le corresponde ser el presidente del Perú el que reciba la presidencia, entonces si no viene, ¿a quién le entregó? Podríamos hacer una reunión en Perú, esa puede ser una opción, pero tengo que consultar”, señaló.



En lugar de la reunión por la Alianza del Pacífico, el jefe del Ejecutivo planteó que el miércoles 23 de noviembre sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Chile, Gabriel Boric; el jueves 24 de noviembre recibirá a la jefa de Estado de Honduras, Xiomara Castro y el lunes 28 de noviembre, el mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, hará una visita oficial al país.



Adelantó que el miércoles 23 de noviembre también encabezará la reunión de seguridad y la conferencia de prensa matutina en Manzanillo, Colima. Además, asistirá a la conmemoración del Día de la Armada de México.



Sobre la Cumbre de Líderes de América del Norte, el presidente López Obrador refirió que aún no hay fecha definida.