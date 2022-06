Dante Delgado pide a Va por México que ya no lo inviten a unirse a un “proyecto fracasado”

El dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, de nueva cuenta fue claro y contundente al negarse a aceptar la propuesta que de nueva cuenta le hiciera la alianza Va por México de unirse a ellos para las próximas elecciones presidenciales de 2024 y pidió que ya no lo inviten subirse a lo que él llamó Titanic.

“Lo tenemos que decir con todas sus palabras, frente a quienes imploran que Movimiento Ciudadano se sume a un proyecto fracasado, nosotros desde Guadalajara advertimos que no vamos a dar un paso frente a la tragedia que han construido de un barco que va a pique, que no inviten a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic, eso no lo vamos a permitir”, adelantó el titular del MC.

