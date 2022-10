David León compareció ante Fiscalía Electoral, por caso Pío López Obrador

*** El ex funcionario federal, David León se dirigió por primera vez a la prensa y aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El ex coordinador nacional de Protección Civil, David León, acudió a rendir su declaración ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) en torno a los videos difundidos en 2020 donde se le captó entregando sobres con dinero a Pío López Obrador, hermano del Presidente de la República, al salir luego de su comparecencia el pasado jueves de la Fiscalía, David León se dirigió por primera vez a la prensa y aunque aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades, no otorgó mayores detalles sobre cómo avanza la investigación que alcanza al hermano del mandatario federal. Señalo “Desde el inicio de este proceso decidí, como usted sabe, primero separarme del servicio público, creí que esa era la mejor forma de colaborar con la autoridad; y la otra, no ventilar el proceso en medios (…) no puedo dar ninguna declaración, soy muy respetuoso del proceso, muy respetuoso de las instituciones.

