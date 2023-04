Del Mazo, vergüenza para mexiquenses

Por Karina A. Rocha Priego

En verdad no entiendo a la gente. No muchos, sino muchísimos mexiquenses pensantes están volcados a favor de Alejandra del Moral, y es entendible, esa es la libertad de la que gozan los mexicanos, la que les permite decidir por quien sí y por quien no votar.

Desafortunadamente, en redes sociales, que se han convertido en el verdadero termómetro político en México, circulan toda clase de noticias que hay que tomarlas con demasiada sabiduría e inteligencia, y eh ahí el problema al que ahora se enfrentan los seguidores de Del Moral, que muchos, en lugar de verlas así, con inteligencia, pretenden “ignorar” a ver si ignorando “esa información desaparece”.

No es así. Recientemente ha circulado en redes una nota de Martín Moreno-Durán de Sin Embargo digital, en la cual comenta que el todavía gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, quien, se insiste, prácticamente ha entregado la plaza a Morena y a su abanderada, Delfina Gómez, además, “anda presumiendo” “… Estaré en el Gabinete de Sheinbaum. Esto ya está perdido…”.

Honestamente, querido lector, podemos pensar dos cosas de esta información: la primera, que, ante la embestida de información pagada por los adversarios de Alejandra del Moral, estén buscando desestabilizar al PRI -sobre todo- para mover la intención de votos en su contra, pues, aunque encuestas pagadas, manejan arriba a Delfina, la candidata priista “va en ascenso”, y se buscan todas las formas para “debilitar” su campaña. Segundo, que esta información sea tan cierta como lo que se viene diciendo desde hace meses -junio de 2022-, respecto de que Del Mazo ¡ya entregó el Estado de México a López Obrador, a cambio de impunidad! -que no inmunidad- y que este sea tan cínico de “someterse” a un candidato morenista, que todavía ni siquiera empieza y que no se sabe si va a empezar o no.

Se sabe de la cobardía con la que se ha manejado Del Mazo desde el inicio de la administración de López Obrador, quien lo puso contra la pared tras las investigaciones que se filtraron en su contra (de Del Mazo) sobre sus millonarias cuentas en el extranjero (Andorra).

Desde entonces, la sumisión de Del Mazo hacia López Obrador es ¡vergonzosa!, como vergonzoso sería que este tuviera “que trabajar con Sheinbaum” como un mediocre político más, parte de la “cofradía de chairos” que forman esta “nueva clase política que gobierna (sic) México”, peor aun cuando la dinastía Del Mazo ha sido -o fue- respetada por los mexiquenses por décadas, sin importar si se trataba del Grupo Atlacomulco -su impulsor- o no.

Pero ¿a quién creerle? Si esas son las intenciones de Del Mazo, bien valdría la pena que fuera empacando sus maletitas para irse del Estado de México, maletas de documentos porque, es sabido por todos que el gobernador, poco se paró por el Palacio de Gobierno, haciendo de Casa Estado de México “su propio palacio”, pues siguió habitando su mansión de Huixquilucan, para no tener que “contaminar” sus multimillonarias pertenencias trasladándolas a Residencial Colón en Toluca, pero eso de que “se va con Sheinbaum” es ¡una verdadera mentada de madre! para los mexiquenses, para la clase política priista del Estado de México y, sobre todo, para la memoria de su padre y su abuelo, los dos, Alfredo del Mazo González y Del Mazo Vélez.

Pero es un hecho que para Del Mazo Maza, esa ¡ya es historia! -aunque se trate de su padre y su abuelo-, la vida es otra, sintiéndose protegido por el gobierno de AMLO y ¿cómo no? si el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha llamado públicamente a Del Mazo Maza “como el consentido del presidente”, como si se tratara de “un pacto intangible a su favor”.

Y si le quieren seguir sumando, califican a la candidata Del Moral, “débil”, “desechable”, impuesta por Alfredo del Mazo para “cubrirle las espaldas” y hacer de la entrega del Estado de México a Morena, una transición fácil y sin conflictos ni levantamientos. Bueno, esa es la intención, la realidad es que, quienes aspiran a que siga gobernando “alguien” ajeno a Morena el Estado de México, aseguran estar trabajando fuerte, tan fuerte que nos seguimos preguntando, ¿dónde están José Manzur Quiroga y Alejandro Ozuna Rivero y exgobernadores? porque, siendo estos los “operadores de la campaña de Del Moral”, poco o nada se les ha visto haciendo, dizque operando en un “Cuarto de Guerra” a favor de la abanderada aliancista.

Aún hay más. Otra nota que circula en redes, es una supuesta entrevista de Álvaro Delgado a Higinio Martínez, quien “asegura” tener acercamiento con los operadores priistas de la campaña de Del Moral a quienes “arrastrará” hacia la campaña de la morenista Delfina Gómez. Sí, supuestamente, sumará a su proyecto político a ¡Ernesto Nemer Álvarez y Efrén Rojas Dávila!, a quienes califica como priistas desencantados con la alianza “Va por el Estado de México”. ¿Otra nota fake? Porque, dicen que “cuando el río suena, es porque agua lleva” y sería igualmente lamentable que tanto Rojas Dávila como Nemer Álvarez ¡cayeran sumisos! ante los “falsos encantos de Morena” que le apuesta al presidencialismo autoritario.

Tristemente, querido lector, como vienen diciendo a través de tantas notas periodísticas (sic), en un afán de debilitar aún más la campaña de la alianza “Va por el Estado de México”, la mejor forma de salvar a esta entidad de las “garras” de Morena, es “apoyar con el voto el 4 de junio a Del Moral a la gubernatura, e ignorar a Alfredo del Mazo” y, al parecer, ningún dizque priista le entra a ninguna de las dos opciones…

