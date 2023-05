Del Moral, en ascenso

Por Karina A. Rocha Priego

Han transcurrido 29 días de campañas en el Estado de México, tiempo en el que las candidatas Alejandra del Moral de “Va por el Estado de México” y Delfina Gómez, de “Juntos Haremos Historia”, han recorrido gran parte del territorio mexiquense para llevar sus propuestas al electorado.

Sin embargo, hay quienes opinan “que les falta mucho por hacer”. Si bien es cierto que, en el caso de Delfina Gómez, se están dejando llevar por “las presuntas encuestas”, muchas de las cuales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó como falsas, aunque señalen como ganadora a la abanderada de la alianza “Juntos Haremos Historia en el Estado de México”, pero el trabajo de campaña, en sí, da mucho de qué hablar.

En el caso de Alejandra del Moral, desde el dirigente estatal del PRI, Eric Sevilla, hasta el más “humilde” de sus colaboradores, reconocen “que van debajo de Delfina Gómez en las encuestas”, pero “tienen fe en que pronto la alcanzarán”, pero ese “pronto” está a tan solo 30 días -porque las campañas concluyen el 31 de mayo- y, lo que no han hecho durante la pre- campaña y la campaña, no lo harán en los próximos 30 días a no ser que los coordinadores de campaña de Del Moral “se pongan las pilas” y hagan su chamba.

Y es que algunos promotores de la campaña de Alejandra del Moral, de alguna manera se quejan de que “no son tomados en cuenta”. Debemos reconocer que en los grupos de apoyo que se han formado en torno a Del Moral para levantar la imagen y campaña de la priista, existen propuestas bastante bien estudiadas y que aportan sobre temas que tal vez la candidata no ha profundizado, sin embargo, los han hecho a un lado. Quien sea el coordinador de campaña -porque no se le ve a nadie muy cercano- ha ignorado a los “civiles” que, no solo quieren ayudar, sino que ¡quieren ganar!, pero no les dan oportunidad.

Hay un tema referente al Sistema Anticorrupción que no han tomado en cuenta en esta campaña, como darle facultades al sistema para que opere como tal en contra de los servidores públicos ¡corruptos!, que tenga sus propias facultades de acción, pero han ignorado la necesidad que existe de que quienes están al frente de éste, pueda actuar no solo “comentar”, por decirlo de alguna manera.

Hoy estamos rodeados de servidores públicos corruptos, que en las narices de los ciudadanos están haciendo de las suyas atacando a las instituciones para servirse de ellas, convertirlas “a modo” o desparecerlas y, curiosamente, nadie puede hacer nada.

Los mexicanos, tienen un Congreso “a modo” que se mueve al son que le tocan en Presidencia de la República, pensando que, quienes se sometan a los designios “de los corruptos” ganarán “vida eterna” sin darse cuenta de que esos “vendidos” solo estarán hasta que ¡ya no se les necesite! y, dicen, la esperanza de detener esta masacre política es la gubernatura del Estado de México que se juega la oposición (PRI) con Alejandra del Moral cuyo equipo de campaña, no solo no da voz a quienes apoyan a la candidata sino que los ignoran o sea, lo mismo de siempre con el Revolucionario Institucional, lamentablemente y, si sumamos que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, no se ha parado un segundo en la campaña de Del Moral porque su compromiso es realmente con AMLO y no con el PRI y mucho menos con los mexiquenses, la lucha de la aliancista Del Moral se vuelve más complicada.

Aunque, en un evento llevado a cabo en Naucalpan, la candidata comentó “… algunos me han dicho que no cuento con el apoyo del gobernador del Estado, pero prefiero tener el apoyo de los ciudadanos y de los partidos de la coalición PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, porque solo así ganaremos”, entonces, ¿debemos estar en el entendido que la candidata sabe que su go bernador, se vendió a Morena? De ser así, pues va a necesitar más que el apoyo de la coalición, todo el electorado mexiquense.

A decir de cientos de miles de mexiquenses -aún cuando estén sometidos por los programas asistenciales del gobierno federal- Alejandra del Moral va en ascenso.

No porque haya pagado por decirlo ni por manifestarlo en alguna encuesta falsa, sino porque aseguran que la preparación de ésta “se nota”, y eso se demuestra con la encuesta realizada por Poll of Polls, que manifiesta en su numeralia de octubre de 2022 a abril de 2023 que mientras Alejandra del Moral en “intención del voto” ha pasado de 23 % a 37 % en ese lapso, la morenista Delfina Gómez, solo creció 4 %, siendo la diferencia entre una y otra candidata de tan solo 7 %.

Pero estarán de acuerdo en que si los priistas o, mejor dicho, los aliancistas no capitalizan ese crecimiento, si el equipo de trabajo de Alejandra del Moral “no se dan baños de pueblo” y le ayudan en el campo, nada, absolutamente nada de lo que se haga a su favor, valdrá la pena, y miren que hay miles de ciudadanos “sin nombre, ni apellido, ni cargo público” pero si con experiencia, que la apoyan y siguen dando “su voto de confianza” y ¡no los toman en cuenta! y es a ellos -entre otros muchos- a los que Del Moral Vela ¡se debe! y debe hacer un buen papel el próximo 4 de junio. Si la candidata Del Moral ya se desmarcó del Alfredo del Mazo como al parecer lo hizo en Naucalpan el pasado 23 de abril- pues que aproveche ese espacio para hacer lo suyo para su alianza y el Estado de México, lo cual tendrá que reforzar el próximo 18 de mayo durante el 2.º debate organizado por el IEEM entre ambas candidatas a la gubernatura del Estado de México…

Me gusta esto: Me gusta Cargando...