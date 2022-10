Denuncia Monreal a Layda en la FGR

Por ROBERTO MELENDEZ S.

“No hay forma de que Laya Sansores evada su responsabilidad penal. Mi objetivo es que se haga justicia y se aplique correctamente la ley”, puntualizó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, luego de presentar, en la Fiscalía Genera, de la República, denuncia formal contra la gobernadora de Campeche, quien es apoyada por la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

No escuchó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y ahora deberá enfrentar las consecuencias, puntualizó el legislador, quien afirma que no le mue la venganza, sino a que se aplique la ley. “No voy a ceder, que se aplique la ley. No podemos permitir que la misma se viole sin que haya consecuencias legales”, asentó el también ex gobernador de Zacatecas.

