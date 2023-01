Denuncian construcción ilegal de Casino, en Cuajimalpa                                                                                

***A escasos metros de los colegios Instituto Cumbres Internacional y la Preparatoria Anáhuac, se construye el Casino.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Padres de alumnos y vecinos de la alcaldía Cuajimalpa denunciaron que, se pretende construir un Casino a nada de distancia de dos planteles educativos, los afectados señalaron que, el dueño del Casino es el Sr. Carlos Manuel Granados Peláez, arrendatario del grupo Pabellón S.A.de C V., quien además presume que, su socio es el mismísimo Alcalde Adrián Rubalcava, quien aspira a ser candidato a Jefe de Gobierno por la alianza, por Morena o por quien sea. Cabe señalar que, en las últimas semanas vecinos y colonos de la alcaldía Cuajimalpa han realizado diversas manifestaciones mostrando su inconformidad y descontento con las obras realizadas dentro de la plaza Pabellón Bosques, donde trabajadores, por la noche se encuentran construyendo un Casino de la cadena King’s, lo anterior pese a la cercanía que dicha plaza se ubican dos colegios Instituto Cumbres Internacional y la Preparatoria Anáhuac. Los vecinos denuncian su inconformidad sustentada en el Artículo 9 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, donde se señala que ningún lugar en el que se practiquen juegos con apuestas o se efectúen sorteos, podrá establecerse cerca de escuelas o centros de trabajo, el C. Alfonso Serrano apunto que la cercanía no es mayor a 500 metros con los planteles escolares, en ese tenor los quejosos señalaron que, por lo pronto ya se abrió un expediente en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), 2022-ao28sot25.

