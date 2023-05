Departamento de Tesoro de EU investiga a Horacio Duarte por contrabando de hidrocarburos y tráfico de drogas: N YCT

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América investiga a Horacio Duarte Olivares, coordinador de la campaña de Delfina Gómez Álvarez, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por presunto tráfico internacional de combustibles robados (“huachicol”), así como de la introducción ilegal a México de precursores químicos que son utilizados para la producción de drogas sintéticas, incluyendo el fentanilo, de acuerdo con una publicación del diario estadounidense The New York City Today, Duarte Olivares es investigado por el Departamento de Hacienda en materia de tráfico internacional. “Derivado de una denuncia judicial pública realizada por la empresa tejana Know Control, según datos de la Agencia para el Control de Delitos Financieros de Estados Unidos, Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), un área del Departamento del Tesoro, se iniciaron dos investigaciones ( 2021 y 2022) contra una red internacional de tráfico y contrabando de hidrocarburos integrada por funcionarios de México. Un funcionario de FINCEN, Steve Scarince, ha estado dirigiendo este proyecto”, se lee en The New York City Today. Además, el diario estadounidense refiere a Horacio Duarte Olivares, coordinador de campaña de Delfina Gómez, como partícipe en otros delitos relacionados con procesos electorales en México. “Derivado de una denuncia judicial pública realizada por la empresa tejana Know Control, según datos de la Agencia para el Control de Delitos Financieros de Estados Unidos, Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), un área del Departamento del Tesoro, se iniciaron dos investigaciones (2021 y 2022) contra una red internacional de tráfico y contrabando de hidrocarburos integrada por funcionarios de México. Un funcionario de FINCEN, Steve Scarince, ha estado dirigiendo este proyecto”, se lee en The New York City Today.

