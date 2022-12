Descubren más de 300 casos de tortura en gobierno de Javier Corral contra gente de César Duarte

De la llamada Operación Justicia para Chihuahua, la misma que fuera aplicada durante el gobierno del panista Javier Corral Jurado (2016-2021), ahora se sabe que en realidad fue un plan llevado a cabo “para presionar, torturar e indiciar” a más de 300 ex funcionarios locales, empresarios y opositores políticos en 89 carpetas de investigación, misma que convirtió a 85 de ellos en testigos protegidos para que señalaran como culpables de peculado y otros delitos a colaboradores del ex gobernador César Duarte Jáquez, que actualmente está preso por presunto desvío de recursos, según denunciaron ex servidores públicos que se dicen víctimas de esas acciones.

