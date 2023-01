Destapan a Miguel Ángel Mancera para candidatura presidencial 2024 por PRD

En plena época de destapes, no es de sorprenderse que ahora Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, fuera destapado para la candidatura presidencial de 2024. El destape lo hizo el propio dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva.

Y aprovechó la ocasión a mano para reafirmar su rechazo para que sea el PAN quien tenga que conducir el proceso de elección para las candidaturas de Va por México el próximo año, al momento en que aseguró que el PRD tiene dos candidatos fuertes.

“Dicen que el PRD no tiene perfiles, sí tenemos a dos personas, así me lo expresaron ayer, me lo dijo primero Silvano Aureoles, y ayer en la Plenaria, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, nos manifestó su intención de comenzar a movilizarse para buscar la candidatura. Los dos son candidatos fuertes”, destacó.

