Destapan como candidata a la alcaldía Cuauhtémoc a Silvia Sánchez Barrios

En respuesta la legisladora respondió, ¡Yo si me la voy a rifar por el barrio!

Hoy por la mañana, durante su primer informe legislativo de labores miles de comerciantes del espacio público, empresarios, y vecinos “destaparon” a la legisladora Silvia Sánchez Barrios como candidata a la Alcaldía Cuauhtémoc.

En respuesta, la representante popular respondió “su servidora va a seguir gestionando a favor de todos los ciudadanos de la demarcación, no tengan duda soy una mujer de causas ¡YO SI ME LA VOY A RIFAR POR EL BARRIO!

Testigos de este emotivo momento fueron el Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Rafael Guerra Álvarez, la Senadora Xóchitl Gálvez, así como el Secretario de Desarrollo Económico de la capital, Fadlala Akabani.

Acto seguido, Sánchez Barrios señaló las acciones desarrolladas durante su primer año como diputada y dijo “desde la campaña me comprometí con ustedes a poner al centro del debate del Congreso de la Ciudad de México, la progresividad de los derechos humanos, y así lo he hecho a través de las 19 iniciativas de ley que he presentado, de los 49 puntos de acuerdo y de las 55 sesiones en que he participado en las diferentes comisiones de las que soy integrante”.

Asimismo, agregó “como una diputada comprometida he trabajado por darle la importancia debida en el debate legislativo a las causas que le preocupan a la ciudadanía que nos eligió como sus representantes ante el congreso para hacer leyes incluyentes que sirvan para generar verdaderos cambios, a gestionar sus demandas y exigencias, así como fiscalizar de manera efectiva y responsable los recursos públicos que son de todas y todos los que habitamos esta ciudad”.

Atentos a su rendición de cuentas estaban los representantes populares Ernesto Alarcón, Temístocles Villanueva Ramos, Tania Larios, Mónica Fernández César, Jhonatan Colmenares, así como el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en la Ciudad de México, Armando Zúñiga Salinas.

Durante la lectura de su rendición de cuentas dejó en claro que “como presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso capitalino, he impulsado la transformación de los modelos de desarrollo hacia estilos más inclusivos y sostenibles, donde se garanticen condiciones de gobernabilidad y se alcance un equilibrio entre crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental, colocando a la igualdad en el centro del desarrollo”.

Agregó también que “la ciudad necesita mantener una política fiscal expansiva en un marco de sostenibilidad fiscal, con una mirada estratégica clara en los ingresos públicos, para lograr niveles de crecimiento y empleo sostenibles. Y sostengo la necesidad de avanzar en la dirección de construir un Estado de bienestar social para proteger las condiciones de vida de toda la población, es imprescindible avanzar hacia el trabajo incluyente, bien remunerado, con derechos sociales, generando un marco jurídico para los comerciantes populares.

Es por eso que hoy reafirmo mi compromiso con todos ustedes de continuar trabajando para lograr la plena inclusión de la diversidad. Con ello fomentaremos la equidad y solidaridad social logrando finalmente una justicia que esté al alcance de todos los ciudadanos.

Mi trabajo en el congreso de la Ciudad de México está enfocado sobre todo en aquellas demandas ciudadanas que no han podido ser resueltas, y que tristemente han persistido a pesar de los cambios en la administración de esta alcaldía” ¡Pero sobre todo el de defender sus causas principales!

Además, comentó “he hecho mías sus necesidades e inquietudes, agrupándolas en los siguientes temas:

EMPODERAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES, SEGURIDAD Y JUSTICIA, SALUD PÚBLICA, POBLACIÓN LGBTTTIQ+, DERECHO A LA DIVERSIDAD Y GRUPOS VULNERADOS, GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ALCALDÍA, PARLAMENTO ABIERTO, MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO ECONÓMICO, TRABAJO NO ASALARIADO Y COMERCIO POPULAR

Por otro lado, señaló “hoy reafirmo mi compromiso con todos los ciudadanos de la Cuauhtémoc de continuar trabajando para lograr la plena inclusión de la diversidad. Con ello fomentaremos la equidad y solidaridad social logrando finalmente una justicia que esté al alcance de todos los ciudadanos.

Por otra parte, mi trabajo territorial abarca las actividades del módulo y los recorridos que realizó permanentemente en los que se han recibido 775 gestiones ciudadanas y se han atendido a 1,348 personas con las actividades de mi módulo, he gestionado 7,914 apoyos sociales, como pintura e impermeabilizantes, bastones, sillas de ruedas, andaderas, medicamentos, cobijas, uniformes deportivos, cinturones, medallas y trofeos en eventos deportivos, entre otros.

Finalmente reiteró: ¡YO SI ME LA VOY A RIFAR POR EL BARRIO!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...