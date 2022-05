Dice Monreal que AMLO será el gran ganador de las elecciones del 5 de junio

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ganará la elección del 5 de junio dada la aceptación con la que cuenta entre la ciudadanía.

En entrevista, el legislador reiteró que de los seis estados en los que celebrarán elecciones el próximo domingo, en tres él considera que tienen mayor dificultad o “focos rojos” estos son: Tamaulipas, Aguascalientes y Durango.

En este sentido, consideró que, en estos territorios, tanto el Instituto Nacional Electoral, como el gobierno y las fuerzas de seguridad deben poner especial atención.

Monreal Ávila adelantó que su partido tendrá una amplia ventaja en Tamaulipas; con 16 puntos de ventaja; mientras que en Quintana Roo se obtendrán entre 12 y 14 puntos, en Oaxaca, será una distancia de más de 20 puntos, en Hidalgo más de 10 puntos, en Durango entre 2 y 5 y en Aguascalientes, dijo, se está cerrando la elección.

“Morena va a dar una sorpresa en todos los estados del país y yo he insistido en que las elecciones las está ganando el Presidente de la república”, indicó.

Ricardo Monreal llamó a la paz y la tranquilidad para que no haya incidentes y no se reproduzcan viejas prácticas como el ratón loco, la compra del voto, el robo de urnas, etc.

Estimó que el país votara en paz y libertad, pero invitó a la ciudadanía a acudir a las urnas en plena libertad y sin temor porque el Estado, dijo, garantizará tranquilidad y paz en el momento de acudir a las casilla e intensificará su vigilancia en los lugares donde hay focos rojos como Tamaulipas.

Por otra parte, el senador Monreal aseguró que, pese al clima de inseguridad en el país, no hay estado fallido, pero reconoció que este asunto debe atenderse.

Monreal confió en que la estrategia de seguridad de buenos resultados y va a mejorar la situación al tiempo que se van a atender los territorios que están tomados por los delincuentes o por grupos criminales.

