Diputada solicita a AMLO dar solución a demandas de ex trabajadores de Ruta 100

La diputada Erika Vanessa Del Castillo Ibarra (Morena) informó que inscribió un punto de acuerdo para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador que realice una mesa de diálogo y trabajo entre las instancias competentes junto con los ex trabajadores de la extinta Ruta 100 para que se analicen y busque una solución de fondo, paulatina y progresiva a sus demandas, asimismo, dijo que buscará con las instancias correspondientes del Gobierno de la Ciudad de México encaminar y dar solución a los ex trabajadores de Ruta 100 que aún quedan vivos de los 12 mil, que buscan justicia. En conferencia de prensa, acompañada de ex trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros de la extinta Ruta 100, recordó que la Ruta 100 fue legalmente creada en 1981 por decreto presidencial de José López Portillo, como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual contaba con más de 7 mil unidades en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

