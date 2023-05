Diputados locales pide castigar a quien utilice drones, para robar

Por Raúl Ruiz/Reportero

El Congreso de la Ciudad de México promueve aumentar el castigo penal por el uso de drones con el fin de cometer diversos delitos, como es el caso de robo a casa-habitación, al respecto, el diputado panista Diego Orlando Garrido López, refirió que ese tipo de rastreadores llevan cámaras incorporadas o que pueden ser acopladas en su carcasa y al volar cerca de una vivienda, permitirían obtener imágenes con mucho detalle de cualquier punto poco vigilado, así como obtener información sobre si está habitada, cuando se van sus ocupantes o qué vías de acceso tiene. Explicó su iniciativa al exponer que se trata de aumentar al doble la pena de prisión, para aquellas personas que utilicen algún tipo de dron o vehículo aéreo no tripulado, con el propósito de entrar a cualquier domicilio y ejecutar el delito de robo, “muchas personas se sienten sumamente inseguras, porque no pueden estar tranquilas ni en sus propios domicilios, debido a que desconocen si en algún momento alguien está vigilando su vivienda por medio de un vehículo aéreo no tripulado, con el propósito de entrar a robar y, por lo tanto, adueñarse de todas sus pertenencias”, delineó.

