Doblemente afortunada, ya que soy trabajadora y alumna de la UAEMéx: Elizabeth Sandoval

Elizabeth Sandoval Zaragoza tiene 43 años de edad. Es madre de dos jóvenes adultos, trabajadora universitaria y estudiante del séptimo semestre de la Licenciatura en Logística en la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Iniciar su jornada cotidiana de madrugada y tener un horario laboral de 7 a 14 horas, además de realizar labores de ama de casa, no le impide perseguir su sueño: realizar estudios de posgrado.

Elizabeth, quien trabaja en este espacio universitario desde su fundación en 2010, refirió que fue precisamente su contexto laboral el que la motivó a continuar con su preparación académica.

“Somos varios hermanos y mi familia no contó con la solvencia económica para que pudiera continuar mis estudios. La convivencia con los estudiantes universitarios me provocó imaginar cómo sería mi vida si hubiera realizado la prepa y una licenciatura, así que puedo decir que los jóvenes me contagiaron su energía, que fueron mi motivación para estudiar y crecer”, dijo.

Madre de dos hijos, una mujer de 22 años y un varón de 19, así como abuela de dos niñas, la universitaria realizó sus estudios de preparatoria a distancia y luego decidió continuar con sus estudios de nivel superior.

“Terminar la prepa era una meta y luego decidí seguir estudiando. Elegí la Licenciatura en Logística por el amplio campo laboral que hay para sus egresados y desde los primeros semestres me di cuenta que en mi trabajo, en el área de mantenimiento, aplico, sin saberlo, muchos de los conocimientos de logística”, aseveró.

La nativa de Cuautitlán destacó que continuó sus estudios porque aspira a tener un trabajo diferente, “a crecer personal y laboralmente, a tener otra oportunidad. No es que mi trabajo sea malo o no me guste, pero aspiro a otras oportunidades. Además, quiero darles a mis hijos y nietas un ejemplo de vida, mostrarles que si quieres puedes”, abundó.

Elizabeth Sandoval sostuvo que, a pesar de contar con el apoyo de su pareja y sus hijos, continuar con su preparación académica no ha sido fácil y le ha costado un poco de trabajo porque atiende su casa, trabaja y estudia.

“En el trabajo tengo un horario de 7 a 2 de la tarde. Llego a casa a las 4 de la tarde, tomo un pequeño descanso y luego preparo la comida. Realmente me pongo a estudiar de 10 a 12 de la noche, que es cuando ya todo está tranquilo, relajado; es cuando aprovecho para hacer tareas, estudiar y repasar un poco. Los sábados y los domingos es algo similar porque incluso esos días hay más actividades que realizar en casa”, refirió.

Indicó que su experiencia al estudiar en la modalidad a distancia ha sido muy buena y ha tenido que aprender a buscar información por sus medios “porque en la plataforma nos dan ciertas herramientas y material, pero cuando no queda claro el tema hay que seguir buscando y para ello aprendí a utilizar plataformas y redes sociales, por ejemplo”.

La universitaria afirmó que también cuenta con el apoyo de sus compañeros y profesores. “A veces mis compañeros me explican cosas que no me quedaron claras, me dan ejemplos. Con los profesores también me acerco para aclarar ciertos temas”, dijo.

Finalmente, Elizabeth Sandoval Zaragoza expresó que se siente orgullosa de formar parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, institución que le abre horizontes. “Soy doblemente afortunada y estoy doblemente orgullosa, ya que soy trabajadora universitaria y alumna”, dijo.

