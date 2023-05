Dunia Ludlow aplica la ley del garrote, en CdMx

***A pesar de las denuncias de abuso de autoridad, la mantienen como sub secretaría de programas.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

“La agresión que sufrió la señora que vendía churros en calles del Centro Histórico por parte de los granaderos, es cosa de todos los días gracias a los operativos que ordena desde su oficina la Subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Dunia Ludlow Deloya”, lo anterior fue denunciado por comerciantes independientes en el espacio público localizados a un costado del Zócalo capitalino quienes agregaron “esta funcionaria ha sido denunciada públicamente por su prepotencia, arrogancia, discriminación y nulo conocimiento de las tareas que le encomendó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum”. Alberto López, cabeza de este grupo deja en claro “ella, Dunia, quiere desaparecernos violentando nuestros derechos humanos pues las agresiones de los policías nos han causado lesiones desde leves hasta graves, además cada vez que nos quitan nuestra mercancía y nos llevan al juez cívico nuestros productos se pierden”.

Robo de mercancías Explica “si entregamos 100 bolsas, o 50 cinturones, así como 30 carteras cuando nos la entregan nos dan menos de la mitad, eso se llama robo, pero por temor a que nos finquen otro tipo de delitos tenemos que quedarnos callados”, sobre este tema Alberto López ahondó “les hemos pedido cuentas claras a los granaderos, al Juez (Cívico) en turno y te mandan directo al Reclusorio, a uno de nuestros compañeros le sembraron una pistola y lo refundieron por un año”, sobre Dunia Ludlow señaló “no se presta para negociar, pues dice que somos unos apestados, mugrosos y que olemos mal pero bueno eso lo dejamos, lo hacemos de lado para no estarnos enfrentando, pero no se vale que nos descanse dos días ¿entonces de que vamos a vivir, si vamos al día?

La funcionaria tiene un sueldo fijo, más que oneroso, aguinaldo, prestaciones, viáticos para comida, pero nosotros no, insisto vamos al día y si no vendemos no comemos”, una más de sus arbitrariedades de esta funcionaria “es que todos los vendedores debemos de colocar en nuestros puestos lonas del color del partido Morena, de acuerdo al denunciante, a los líderes los tiene amenazados y si no se alinean se van a la cárcel. “Estamos preocupados del abuso de esta señora y pues por más que nos hemos quejado con Sheinbaum nada pasa”. Y se pregunta ¿si Dunia Ludlow no conoce, no sabe lo que hay alrededor del comercio en el espacio público entonces no debe ser Subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública debe renunciar?

¿Qué le debe Claudia Sheinbaum para seguir protegiendo?

Finalmente, el representante de más de 100 vendedores independientes dejó en claro: “somos un grupo vulnerable, no contamos con seguro social, ni vivienda, trabajamos nos auto empleamos, no somos rateros, pero nos vemos rebasados y ofendidos por esta mujer de Morena”, sin titubear dijo “Morena va al fracaso con esos funcionarios arbitrarios y que dañan al pueblo de México”.

