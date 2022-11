Dunia Ludlow Deloya amenaza y mete a la cárcel a líderes independientes del comercio popular

Los acusa de extorsión, uso de armas de fuego y venta de drogas

La Subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública continúa con sus prácticas gansteriles en contra de los ambulantes ubicados en las calles del Centro Histórico.

De acuerdo a un grupo de vendedores en el espacio público, dicha funcionaria promueve el racismo y la discriminación, así como el uso de la fuerza pública “en nuestra contra y para quitarnos de en medio en los operativos que hace en nuestra contra cuando nos detienen nos finca tres delitos que son el uso de armas, venta de drogas y extorsión.

Lo anterior fue denunciado por Israel López Gómez dirigente independiente.

Asimismo, uno de sus agremiados Juan Ramón Vera asegura “durante los operativos llegan una o dos camionetas repletas de elementos de la SSC CDMX quienes se bajan y empiezan a golpear y detener al que se le pone en frente para posteriormente llevarnos ante el MP para que estos nos consignen y nos lleven al Reclusorio”.

Y agregó”de esta forma Dunia Ludlow quiere quitarnos y darle paso a líderes con los cuáles ya tiene compromiso sobre todo ahora que viene la Romería de fin de año”.

Por su parte, Israel López agregó : “la señora hace mal uso de las instituciones como es el caso de la SSC CDMX que dirige Omar García Harfuch pues a los policías los usa y manda como si ella fuera la Secretaria de la corporación policiaca “.

El representante de más de 100 vendedores analiza junto con sus agremiados denunciar a la citada funcionaría ante la Fiscalía de Servidores Públicos por estos hechos “pues con esos operativos violenta nuestros derechos humanos y nuestro derecho al trabajo honesto consagrado en la Constitución.

Por otro lado comentó “además nos quitan nuestra mercancía la cual no la devuelven hasta pasado diez días e incompleta o sea qué ahí hay un robo de lo que nos

decomisan, eso es un delito.

No se vale que a algunos dirigentes los deja trabajar porque ya le entraron y los que no le damos nada nos violenta y práctica un terrorismo policiaco en nuestra contra”.

Quien va más allá es Juan Ramón Vera quien señala ” y así quiere ser Alcaldesa de la Cuauhtémoc, va ser peor que Sandra Cuevas, sin duda la Subsecretaria está coludida con empresarios y líderes de vendedores.

Uno de ellos sería Alejandro Gazal presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes Unidos del Centro Histórico para que nos golpeen, nos lastimen y nos quiten el espacio.

Lo que ellos desconocen, es que con esto afectan a familias completas pues al no tener área de trabajo y los decomisos que hacen no comemos, no tenemos dinero para comprar mercancía.

Por si fuera poco, Día se escuda con el nombre de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum pues asegura que ella manda los operativos porque no quiere vernos trabajando en el Centro Histórico, y de verdad esta es la cara de la 4T nada de que primero los pobres ni las clases más desprotegidas”.

