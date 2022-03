Dunia Ludlow terror de comerciantes

“Los comerciantes queremos participar con las autoridades en el reordenamiento del espacio público del Centro Histórico de la Ciudad de México”, asimismo, se señaló el trabajo que desarrolla la titular de la subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública Dunia Ludlow Deloya “se ha convertido en el terror de los vendedores pues al ordenar los operativos policiacos en contra de ellos viola sus derechos humanos, los discrimina al llamarlos mugrosos, flojos lo peor es esa violencia física con la que busca someter a quienes se dedican a vender en las calles”, informo la presidente de la Asociación Legítima Cívica Comercial, Alejandra Barrios y agregó, “Estamos en la vía pública por el desempleo que hay, no es culpa del Gobierno sino es parte de los efectos de la pandemia que nos ha azotado durante más de dos años ,entonces lo único que hace la gente es trabajar de forma honrada para llevar comida a su casa ese es su delito”. Agregó la líder “todos sabemos que no hay empleos suficientes entonces se busca una opción como el comercio en el espacio público ni modo que dejes morir a tus hijos, a tu familia o enrolarse en las filas de la delincuencia entonces eso sí sería grave”. “De verdad, dijo, no se vale la discriminación, pero no solamente es para la organización que represento sino para todos aquellos líderes de muchas organizaciones del Centro Histórico, mis compañeros tienen terror miedo por lo operativos que les manda la funcionaria pues llegan camionetas , seis o siete vehículos, llenos de policías , se bajan sin misericordia a quitarle la mercancía a los trabajadores honrados, que sólo buscan el sustento económico para la mantener a la familia eso no se vale”. Sobre las plazas comerciales que le otorgó el gobierno de la capital bajo el régimen de un Permiso Temporal Revocable asegura “mis compañeros, así como los agremiados de la Asociación tienen toda la voluntad de alinearse para el reordenamiento, y gracias a los espacios que nos dieron en su momento se ha podido dar trabajo a cientos de familias”. Recordó “los predios que nos dieron estaban derruidos, en muchos casos sin luz, agua, baños, y con las aportaciones de los vendedores que han hecho durante más de 25 años al Fideicomiso que hay en la agrupación se levantaron las plazas, se hizo el sacrificio para que todo la gente a través, recalcó, de sus aportaciones le dieran vida a sus nuevos espacios laborales. Ante la pregunta de los periodistas sobre cuántas plazas le han otorgado dijo “son ocho plazas las que nos han dado y a las cuales se les ha invertido para hacerlas un espacio digno para vender, para que el comprador entre con confianza a adquirir sus productos”. La entrevistada hizo un llamado a la jefa de gobierno “por su conductos periodistas le mandó un mensaje a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum en cuanto a que me dé la oportunidad de hablar con ella o bien con el Secretario de Gobierno para entablar un diálogo con el fin de que tenga información de primera mano sobre la realidad de las plazas, lo que costó repararlas, de cómo están en la actualidad pues creo le han informado mal. Finalmente hizo un llamado a los legisladores de la ciudad de México para destrabar la Iniciativa de Ley “Chambeando ando” la cual daría certeza, derechos y obligaciones a los comerciantes del espacio público.

