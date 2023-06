AMLO resaltó que, a finales de este año concluirá la obra civil del Tren Interurbano México-Toluca y comenzará a operar en el primer trimestre de 2024.

“Sacaron una nota falsa de que no íbamos a terminar el tren de Toluca a la CDMX, no ponen de que ese tren lo heredamos, no, somos nosotros. Pues muy buena noticia para la gente del Edomex y de la Ciudad de México: vamos a terminar el tren”, dijo.

