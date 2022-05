Estados Unidos no envía hasta el momento las invitaciones para la Cumbre de las Américas, por eso todavía no se decide si asiste o no el Presidente Andrés Manuel López Obrador, así de claro fue el canciller Marcelo Ebrard cuando se le cuestionó sobre la posible asistencia o no del mandatario, en su visita a Durango.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...