Ebrard advierte que nadie puede faltar a Cumbre de las Américas y si es así que cambien su nombre

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, insistió en que la próxima Cumbre de las Américas no debe excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua, de lo contrario sería mejor cambiarle el nombre a dicha reunión.

“Absolutamente porque si es Cumbre de las Américas no puede faltar nadie, y si no, entonces hay que cambiarle el nombre y que no sea cumbre de las Américas, que sea reunión de trabajo, pero Cumbre de las Américas y así se lo hicimos saber implica a todos los países de las Américas”.

