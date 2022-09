Ebrard asegura se ha preparado para ser presidente de México desde hace 40 años

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que “Mi momento es ahora”, además dijo que lleva 40 años preparándose para contender por la Presidencia de la República en 2024.

El canciller dijo que no huye a las encuestas y que confía en que haya piso parejo rumbo a la elección del candidato de su partido.

Ebrard consideró que no hay riesgo de fractura al interior de Morena o del propio movimiento para dar continuidad al proyecto del actual gobierno, a menos dijo, que no haya respeto a todos los que participan en proceso interno.

“(A menos que) no hubiese respeto a todos los que participamos y que se actuara deliberadamente para inclinar las cosas en favor de alguien. Entonces sí, se pondría en riesgo, pero si no, no veo cómo”, señaló el canciller.

El secretario recordó lo sucedido en 2011, cuando contendió con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador por la candidatura y donde se salió de él con fortalezas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...