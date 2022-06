Ebrard insiste en acabar con bloqueo a Cuba y nueva relación entre Las Américas

Durante la clausura de La Cumbre de las Américas, de nueva cuenta la voz del canciller mexicano Marcelo Ebrard se dejó escuchar para advertir que ya es hora de que, por el bien de América, se termine el bloqueo a Cuba, se escuche a todos los países de la región y se transforme el orden interamericano, o de lo contrario no se podrá avanzar en los temas importantes para el continente, así de claras fueron las afirmaciones del canciller durante su intervención en la plenaria de la Cumbre de las Américas, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ebrard advirtió que la mayoría de los países se manifestaron en la cumbre por una nueva etapa en la relación entre las Américas. “Ya no la Organización de Estados Americanos, ya no el intervencionismo electoral, ya no las misiones que nos quieren certificar, porque no reconocemos que nadie nos certifique: somos países independientes, soberanos y orgullosos”, declaró.

