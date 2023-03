Ebrard rechaza favoritismo de AMLO por Sheinbaum: “Eso dice ella”

Acostumbrado a hablar de frente y sin rodeos Marcelo Ebrard no lo pensó un instante al asegurar que AMLO no tiene la necesidad de simular y que en ese sentido no ha manifestado favoritismo por ninguno de los aspirantes a la presidencia de la República en 2024 por lo que espera que la elección por encuesta sea auténtica, genuina.

De tal forma el canciller Marcelo Ebrard aclaró que Claudia Sheinbaum no es la favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para ser la candidata de Morena en las elecciones 2024; consideró que eso es “lo que dice ella” y su equipo.

