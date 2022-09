Economía mexicana es una de las más fuertes en el mundo, afirma presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México tiene una de las economías más fuertes en el mundo y se sostiene de dos pilares fundamentales: la atención a la población de escasos recursos a través de los Programas para el Bienestar y la llegada de Inversión Extranjera Directa.

“Dos elementos que nos han funcionado: uno, el atender a los de abajo, darles preferencia a los pobres, eso nos ha ayudado mucho, los Programas para el Bienestar, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. (…) Lo otro que nos ayuda mucho es que México está considerado en el mundo como uno de los países con más potencial para invertir y hacer negocios”, precisó.

El mandatario destacó que las remesas representan una de las principales fuentes de ingresos y son una muestra de la confianza de los connacionales en la actual administración federal.

“Las remesas siguen creciendo; no vamos a dejar de agradecerle a nuestros paisanos porque este año es muy probable que lleguemos a 60 mil millones de dólares”, apuntó.

En conferencia de prensa matutina, dijo que no se ha recurrido a la contratación de deuda adicional, circunstancia que coloca al país en una mejor situación, a pesar de los efectos de la pandemia de COVID-19 y de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Se nos cayó la economía y no solicitamos deuda adicional; casi en todos los países, con la pandemia, contrataron deuda y ahora están padeciendo por eso. Esta fue una decisión que tomamos importante”, explicó.

Como una medida de contención al alza de precios, el Gobierno de México implementó el Plan contra la inflación y la carestía (PACIC), al cual dará seguimiento esta semana en reunión con integrantes del Gabinete de Economía.

“Por ejemplo: esto fue nuestro, no nos lo recomendó el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial, salió de nosotros, el que no íbamos a aumentar las gasolinas ni el diésel y que íbamos a subsidiar estos combustibles porque nos convenía más para controlar la inflación. Si no hubiésemos tomado esa decisión, la inflación se hubiese elevado al 14 por ciento, no al 8.2”, explicó.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo detalló que el subsidio a los combustibles cuesta alrededor de 300 mil millones de pesos, sin embargo, hay solvencia presupuestaria porque la recaudación es de 2.5 por ciento más que el año pasado en términos reales.

Por esta razón, la gasolina en México es más barata que en Estados Unidos, país con el que se mantienen buenas relaciones comerciales y económicas.

“Sigue funcionando muy bien el Tratado (T-MEC), cada vez hay más inversión que viene a México por esta situación especial”, aseveró.

