Egresados UAEMéx presentan prototipo de edificios sustentables en el Heineken Green Challenge

Por su innovación en materia ambiental y de sostenibilidad, el proyecto Greenfluidics que presentaron egresados de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) ganó el segundo lugar nacional en el concurso “Heineken Green Challenge, eficiencia tecnológica”, que se realizó el pasado 16 de noviembre, en el marco del Festival de Emprendimiento INCmty 2022, en el ITESM, Monterrey.

“Heineken Green Challenge, eficiencia tecnológica” es una iniciativa impulsada por la empresa Heineken México e INCmty, que tiene como propósito reunir a emprendedores mexicanos con proyectos innovadores, prototipos, modelos de negocio y startups basadas en eficiencia energética en distintas áreas”.

El proyecto Greenfluidics fue fundado por Juan Antonio Arriaga Viveros, Antonio Peñaloza Olúa, Adán Ramírez Sánchez y Miguel Mayorga Rojas. Es una compañía biotecnológica que busca acelerar la transición a ciudades sustentables, a través de fachadas regenerativas que transforman las edificaciones en pulmones para la ciudad mediante la colocación de biopaneles solares inteligentes hechos de algas que generan energía y producen oxígeno a partir de la captura de dióxido de carbono (CO2). Los dispositivos se pueden colocar en construcciones de edificios de vivienda, negocios e industriales como si fueran una ventana o muro.

Adán Ramírez Sánchez, egresado de la Facultad de Ciencias de la UAEMéx y cofundador de Greenfluidics, explicó que en el concurso participaron en la Categoría de Edificaciones y Construcciones Sustentables, por la tecnología que han desarrollado de convertir los edificios en pulmones para las ciudades.

“Fue una competencia que duró meses. Participaron cerca de 400 proyectos de distintas instituciones y universidades a lo largo del país y logramos ser parte de los 5 finalistas y ganadores del segundo lugar. Esto nos enorgullece bastante, sobre todo, como mexiquenses que nos interesa representar esta lucha por la eficiencia energética, pero también la transición hacia la sostenibilidad”, expresó.

Además de un reconocimiento económico, Greenfluidics ganó su lugar como participante en el próximo INC Acelerator 2023.

Recientemente, Ramírez Sánchez recibió, durante el The One Young World Manchester 2022, a nombre de Greenfluidics, el premio global del LEAD2030 Challenge for SDG13, reto que busca impulsar a quienes a nivel mundial innoven en materia de cambio climático a favor del medio ambiente.

La quinta edición del Heineken Green Challenge contó con la participación de más de 400 proyectos, siendo el Estado de México la entidad con mayor número de concursantes, sumando 72; la Ciudad de México con 51, mientras que Nuevo León y Sinaloa con 28 proyectos, principalmente.

