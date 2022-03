“El AIFA es muy digno, y quienes lo critican son unos mezquinos”: Kuri

El jefe queretano indicó este martes, que pese a que no comparte varias de las visiones del mandatario López Obrador, va a estar secundando los proyectos que generarán beneficio a toda la población, e inclusive, afirmó que desea que le vaya bien al mandatario.

«Y se me hace muy mezquino y lo digo de todos lados. Ayer cuando yo llegué a Querétaro, después de estar en el aeropuerto, mis amigos y personas muy cercanas a mí me mandaban mensajes y videos, de que ‘no es una central de autobuses’, ‘es una cosa espantosa’, ‘no va a servir’, y pareciera ser como si somos de esos mezquinos que estamos en un partido de futbol y que estamos en la banca y que estamos esperando que ojalá y se rompa el tobillo el titular, para que me metan a mí».

