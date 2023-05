El bullying aumenta por olvido de la familia, sociedad y gobierno: Núñez Monreal

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El bullying en México ha sido una constante preocupación social por el incremento de casos que ha desarrollado este tipo de violencia en niñas, niños y adolescentes, quienes no han encontrado ayuda en los programas preventivos para erradicar el acoso escolar, ni en los educandos, tampoco en la familia y menos en la sociedad, aseguró Magdalena Núñez Monreal, Comisionada del Partido del Trabajo de la Ciudad de México. La contención de emociones en los infantes y adolescentes, señaló la Comisionada, deriva, en cierto grado, de la educación promovida en el hogar, luego en la recepción de información y actitudes que se generan en la sociedad civil, siendo estas un factor importante sobre la concientización que tienden a desarrollar los menores sobre el respeto hacia los demás. “Si bien los programas de prevención contra el acoso escolar no han arrojado los resultados esperados para erradicar este tipo de violencia entre los infantes, es necesario reforzarlos, no solo con lineamientos o sanciones a quienes cometan estos actos, sino con mayor capacitación a las autoridades educativas de los planteles para actuar de inmediato y tomar las medidas necesarias.

