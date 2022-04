Él está ayudándome en la transformación: AMLO sobre Adán Augusto

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si hay quejas al respecto que la autoridad electoral la resuelva, esto luego de que el secretario de gobernación, Adán Augusto López participará en dos diferentes eventos de proselitismo a favor de la consulta de promoción de mandato.

«Yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara con la agenda que tiene que tiene que ver con el interés público, con la defensa del pueblo, con la protección del pueblo, con el beneficio del pueblo, con la paz, con la tranquilidad, que no tuviese su agenda sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación en México. Y a eso está dedicado», dijo en su conferencia mañanera.

«En el caso del secretario él está de gobernación Adán Augusto López Hernández pues él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mitines. Él, para que se tranquilicen los adversarios, está ayudándome en la transformación», aseguró.

