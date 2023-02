Elementos de la SSC son acusados de, amenazas de muerte

Por buscar recuperar su patrimonio del que fue despojado arbitrariamente, jefe de familia es amenazado de muerte por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes han convertido su vivienda en un lugar donde se dan cita los fines de semana para hacer sus bacanales, mientras que en las afueras policías resguardan el sitio para que no “molesten” a sus jefes. Así lo denunció ante legisladores locales la víctima, quien explicó, que el director del sector Narvarte-Álamos, Jaime Jair Jasso Irigoyen, en días pasados le exigió dejar de buscar recuperar el inmueble de la colonia Narvarte Poniente, perímetro de la alcaldía Benito Juárez, porque si continuaba con las denuncias, “entonces tu familia no solamente perderá la casa, si no a ti”. De acuerdo al quejoso, Jasso Irigoyen le dijo, que cuenta con todo el apoyo del coordinador general de Zona Sur, Abraham Alfonso Ramírez Mondragón, con indicativo “Urano”, así como de un grupo delictivo que opera en la Ciudad de México, por lo que pide a la Fiscalía General de Justicia capitalina, que se haga efectiva la carpeta de investigación: CI/FIBJ/BJ-2/UI-3/ C/D/01807-11-2022. “Jasso se siente intocable porque cuenta con el apoyo de su jefe Urano y de un grupo criminal, porque son ellos quienes lo protegen y cuidan cuando se apodera de manera ilegal de una vivienda en el perímetro de la alcaldía Benito Juárez, y mi casa ya la convirtieron en un verdadero ‘antro’, donde hacen sus fiestas los fines de semana, y allí acude Alfonso Ramírez. Fue ilegal la forma en que se apoderaron de mi casa, ya que no tiene sellos legales, esto es un claro abuso de autoridad”, señaló. Mientras que, vecinos de la referida vivienda, revelaron que han visto entrar a altos jefes de la policía capitalina a la casa que fue despojada a su verdadero dueño, y que en una ocasión, uno de ellos estaba grabando desde la acera de enfrente, cuando al parecer, “Urano” le dio la orden a uno de los policías para que le exigiera borrara las imágenes, pero en vez de eso, lo golpeó y le quitó el celular. Debido a estas acciones y abusos de autoridad, los vecinos de la Narvarte Poniente, revelaron, que se encuentran recabando firmas, con el objetivo de solicitarle a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que separe de su cargo al director del sector Narvarte-Álamos, Jaime Jair Jasso Irigoyen, así como al coordinador general de Zona Sur, Abraham Alfonso Ramírez Mondragón, llamado “jefe Urano”.

