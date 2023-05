Elementos del Ejército venezolano llegan a México vía Puerto de Veracruz

Por Karina A. Rocha Priego

Un hecho verdaderamente preocupante y que fue “captado” tan solo por unos cuantos, la llegada de elementos del ¡ejército venezolano! (500) a México, vía el puerto de Veracruz.

Se dice, estos uniformados arribaron a México en la madrugada, descendieron de un barco venezolano, mismo que se retiró del puerto tan luego bajaron los soldados, quienes se albergan actualmente en la Escuela Naval de Veracruz en espera de instrucciones.

Grave intromisión a la soberanía mexicana está “autorizando” el jefe del Ejecutivo Federal, y se dice que estos, han sido llamados a ¡provocar caos! durante el proceso electoral que se llevará a cabo en el Estado de México el próximo 4 de junio, para favorecer al “peón” del Presidente de México, como lo es Delfina Gómez Álvarez.

Al parecer, este “grupo de militares de choque venezolanos” se encuentra comandado por un Capitán de Navío, quien tiene la orden de entrenar a esta gente para generar el mayor caos posible en esa elección, en un afán de dar por ganadora a Delfina Gómez o, en su caso, para anular la elección, pues se presume que Alejandra del Moral lleva la delantera.

Sería realmente lamentable que el propio Presidente de México autorice desmanes en el país, provocados por extranjeros, todo por no perder la elección más importante de la historia del Estado de México, sabedores que, perder Morena la elección, perderán el poder en el país.

¿Por qué otra razón se abrirían las puertas de México a un ejército extranjero? ¿Qué pretenden atacar? ¿Qué pretenden combatir? ¿De qué pretenden defenderse? ¿Un golpe de Estado? Es verdaderamente grave, y ya lo comentamos, el que irrumpan en nuestro país, mercenarios extranjeros, por el Gobierno del Estado de México debe ¡ponerse a trabajar!, no solo para proteger la elección sino a los mexiquenses.

El equipo de campaña de Alejandra del Moral; el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de México, la Secretaría General de Gobierno, el Gobierno mexiquense en general, deben ir pensando, no solo en vigilar la elección, sino en ¡protegerla de sicarios venezolanos! que, se dicen, serán entrenados para romper el proceso el próximo 4 de junio.

Ya lo habíamos comentado en este mismo espacio, Morena busca una “elección de Estado”; Morena busca ¡romper el proceso en sí! y, hasta el momento, ¡nadie ha hecho nada al respecto! ¿Será que esperan una guerra entre candidatas, equipos de trabajo y partidos políticos? El detalle es que, no solo corre riesgo el proceso, sino todos los mexiquenses…..

Alfredo del Mazo, ajeno a riesgo que corre Edoméx ante actividad volcánica

Casi todas las autoridades de Estados y municipios afectados por el incremento en la actividad del volcán Popocatépetl, se encuentran trabajando para la instalación de albergues y planear rutas de evacuación en caso de ser necesario, además de coordinarse para la cancelación de actividades escolares, primero al aire libre y, de ser necesario, cancelar clases hasta que el riesgo haya concluido. Eso, en caso de que baje la actividad del volcán, de lo contrario, podría ser por tiempo indefinido.

Mientras tanto, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, realizó un recorrido de supervisión de la ruta de evacuación número 2, la cual se encuentra ubicada en Santiago Xalitzintla, donde comento que los tres órdenes de gobierno tienen protocolos perfectamente establecidos para actuar en caso de alguna contingencia o por si cambiara el Semáforo Volcánico a Rojo Fase 1.

Sin embargo, el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, hasta el momento no ha realizado ninguna visita o recorrido, solo el Secretario General de Gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa descarta que haya cambio de semáforo de alerta, por la actividad del volcán Popocatépetl, por lo que se mantiene en amarillo fase tres y se despliegan más de 2500 policías estatales para estar alerta de cualquier contingencia, además, aseguró que, mientras el Popocatépetl tenga actividad y no tenga explosiones internas y domos no hay mayor riesgo, por lo que “no amerita” -para el gobierno mexiquense- más atención de la ya puesta.

Aun así, en una conferencia conjunta con los alcaldes de Atlautla, Amecameca, Tepetlixpa, Ozumba y Ecatzingo se determinó que se está iniciando una mesa de trabajo en esta región, por si las dudas, lo cual podría calificarse “de irresponsable” cuando la población cercana al Popocatépetl está seriamente preocupada.

Aún así, Puente Espinoza, señaló que en coordinación con Protección Civil, Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal supervisan 20 rutas de evacuación.

Abundó que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) informó que la actividad que se registra es que hay toneladas de roca, ceniza y una iluminación.

Lo cierto es que se nota la ausencia -como en todo- del gobernador Alfredo del Mazo, por lo que se cree, no le da la importancia que realmente tiene la posibilidad de un incremento en la actividad del Volcán que haría “correr” a los habitantes de la región de Los Volcanes en el Estado de México.

Por lo pronto, la población se organiza por sí misma, para protegerse entre sí en caso de una contingencia grave provocada por la actividad volcánica del Popocatépetl.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...