Empresarios mexiquenses ¡se venden a Morena!

¡Lo que faltaba, en el Estado de México! Desde hace mucho hemos comentado en este espacio el que Alejandra del Moral, ya precandidata a la gubernatura del Estado de México, quien por supuesto será la candidata de la alianza “Va por México” (Estado de México), irá sola a la contienda del próximo 4 de junio, pese a los anuncios y buenos deseos de la llamada “cargada priista”.

Mientras el gobernador Alfredo del Mazo se siga manteniendo “ajeno” al proceso electoral o, mejor dicho, mientras “siga firme” su intención “de entregar” a Morena el Estado de México, nada de lo que se haga servirá, menos aun cuando, para colmo, el empresariado mexiquense ¡está en contra de Alejandra del Moral!, no a favor de Delfina Gómez, sino en contra de la candidata priista.

Y es que, primero, el gobierno federal, empecinado en quedarse con el estado más importante de la república, por el número de electores ¡y de pobres! que le pueden apoyar a conservar el poder en 2024, es que “se hacen las negociaciones” pertinentes (a la mala, claro) para que Morena gane, “por las buenas o por las malas”, pues una cosa es el “discurso de respeto y transparencia” y otra es lo que realmente hacen los actores políticos ligados al presidente López Obrador.

Incluso, se dice que empresarios mexiquenses ¡están traicionando al PRI!, o pude interpretarse como que ¡se están vendiendo con Morena!, como es el caso del tristemente célebre Juan Armando Hinojosa, el “constructor de Peña Nieto” y el que, dicen, ayudó al expresidente a ¡desviar miles de millones de pesos para sus retiros!

Sin embargo, ante las investigaciones que supuestamente inició el Gobierno Federal en su contra (Juan Armando Hinojosa) por la designación fraudulenta de obras a favor de Grupo Higa, es que el sujeto en cuestión buscó la forma de “congraciarse con Morena” para desviar la atención de dichas investigaciones, de ahí que, para este, le será más que fácil ¡traicionar al PRI!, para unirse a la campaña de Delfina Gómez, como dicen, ya sucedió.

En el mismo tenor se encuentra el “olvidado” Francisco Funtanet Mange, exfuncionario público del Gobierno del Estado de México, exdiputado local priista, para luego buscar la diputación federal por el PVEM, y quien ha sido investigado en diversas ocasiones por actos de corrupción.

Este fue presidente de la Concamin, en algún momento y ahora, dicen, quiere ¡ser morenista!, lo cual no se le dificultará, pues ha brincado de un partido a otro y traicionar al partido que ¡lo adentró en la política!, le será más que fácil, vendiéndose, también a Morena, llamando la atención que el gobernador Alfredo del Mazo “se haga de la vista gorda” cuando, literalmente ¡se desmorona el estado que aún gobierna!

Y si lo anterior no fuera suficiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pide “transparencia, honestidad y respeto” para las elecciones de este 2023, tanto para Coahuila como para el Estado de México, les está jugando chueco a los mexiquenses, comprando a los empresarios (que se ponen precio), como es el caso de Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, al que ya le ofrecieron una senaduría. Estarán de acuerdo que, hoy por hoy, México necesita de políticos de carrera, no vendidos, comprados o improvisados, por eso el país está como está, porque tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República están llenos de eso, y los que sí son de carrera, hoy están sufriendo para enderezar las aberraciones del Gobierno Federal.

En fin, que el presidente quiere ganar el Estado de México a como dé lugar, y más preocupa que el PRI, por ejemplo, no esté aprovechando la experiencia y el trabajo que durante los últimos tres años ha venido haciendo por el bien de los mexiquenses, el diputado local panista y exaspirante a la gubernatura del Estado de México, Enrique Vargas del Villar, a quien “lo han lanzado al olvido”.

Dicho sea de paso, todavía no queda claro el porqué Vargas del Villar “tuvo” que abandonar su deseo de ser gobernador del Estado de México cuando su carrera lo perfilaba. ¿Qué o quién lo obligó a declinar?, no se sabe, lo que sí es un hecho es que, si el PRI sigue terco con no tomar en cuenta tiempo y experiencia de Vargas del Villar y del mismísimo PAN, el futuro de esta alianza ¡es perder las elecciones el próximo 4 de junio! Lástima, porque Alejandra del Moral ¡sí le está echando muchas ganas a su candidatura!…

YA BUSCAN RELEVO PARA FGR

Hablando de otra cosa, muy lamentable ha sido la noticia de la enfermedad que padece el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la cual podría impedirle su regreso al cargo, de ahí que se rumora que el Gobierno Federal ya está buscando relevo.

Tan es así, que ya existe una lista de posibles candidatos, de los cuales se está solicitando a la Unidad de Inteligencia Financiera, supuestamente, informe detallado de si existe alguna irregularidad fiscal o financiera de personajes como: Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, Alejandro Flores Ramos, Eva Verónica de Gyves Zárate, Miguel Carrasco Hernández, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, Ricardo Monreal Ávila, Robertoni Hernández Vázquez, Bernardo Bátiz y Vázquez, Antonio López Portillo Robles, María Estela Ríos González, Rafael Guerra Álvarez y Javier Quijano Baz.

Algunos de estos son “muy conocidos”, otros no, pero lo que llama la atención es que ya se hable de esta larga lista de prospectos que, supuestamente, nadie conoce.

Con el fin de que tres de estos puedan formar parte de la terna que se presente ante el Senado de la República, y llevar a cabo el cambio en la FGR en próximas fechas.

Como sea, lo que sí es un hecho, es que Gertz Manero parece no estar en condiciones de regresar a su cargo, considerando que, primero está su salud, y luego el trabajo y la política, aunque, hay que decirlo, al parecer el fiscal general de la República tiene varias semanas fuera de México atendiendo su enfermedad…

