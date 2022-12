En actos violentos de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, “interfieren actores externos a la comunidad”.

Este viernes por la mañana, decenas de policías capitalinos se

enfrentaron y replegaron a manifestantes en la colonia San Gregorio

Atlapulco que bloqueaban las avenidas Nuevo León y Chapultepec.

Los inconformes aseguran que las obras en el sistema de aguas

buscan redireccionar el suministro de agua hacia otros lugares, por lo

que denuncian que habría una disminución en el suministro local.

Además, dicen no tener acercamientos por parte de ninguna autoridad

Los ciudadanos, vecinos del pueblo de San Gregorio Atlapulco se

manifestaban contra una obra hidráulica que se realiza en el Sistema

de Aguas de la Ciudad de México y se encontraban protestando desde

el pasado jueves en la noche, pues insisten que no se les avisó del

comienzo de dichas obras ni existe una mesa de diálogo con las

autoridades para lograr un acuerdo.

Respecto a los acontecimientos violentos registrados en la Alcaldía

Xochimilco, el alcalde José Carlos Acosta, explica que en las protestas

que se registraron desde ayer en contra de obras de drenaje en el

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por parte de habitantes de

San Gregorio Atlapulco, “interfieren actores externos a la comunidad,

la que, por supuesto, estaba enterada; claro que sabían de la obra y los

vecinos cercanos no tuvieron esa oposición, sino esto se hubiera

reflejado efectivamente hace más de un mes”, indicó.

De acuerdo con las declaraciones del alcalde morenista, hay intereses

políticos detrás de las protestas, de mano de la coordinadora de

Pueblos y Barrios: “ligados a grupos, actores políticos que pretenden

sacar raja de lo que está sucediendo.”

También aseguró que el Gobierno de la Alcaldía como el Gobierno de

la Ciudad, se encuentra trabajado en establecer vías de comunicación

con los manifestantes para generar acuerdos, a pesar de que la obra

lleva más de un mes y es hasta el pasado jueves que se manifiesta

inconformidad, con una clara intencionalidad política y no una

preocupación por afectaciones al suministro de agua local:

“Hoy veíamos una situación que nunca en la historia de Xochimilco se

había visto. Gente preparando bombas molotov, gente que venía de

otros lugares con la cara embozada.”

El alcalde José Carlos Acosta aseguró que ya se ha comunicado con

los habitantes de San Gregorio que no están de acuerdo con las obras.

Hay habitantes de San Gregorio que no están de acuerdo con los

tubos de drenaje, nunca vamos a negar eso. (…) Hay gente que tiene el

derecho a no estar de acuerdo, pero hay gente que ha ido a provocar y

que han generado esta ola de violencia y que no son habitantes de San

Gregorio. Hay muchos que se han comunicado conmigo y están

preocupados, dijo.

¿Tenemos que dialogar? Por supuesto, nosotros lo hemos estado

diciendo. Llevamos más de un mes con estas obras, la alcaldía ha

estado en ese acompañamiento, somos parte de un gobierno

responsable que participa en las áreas centrales, se han destinado

recursos para que se pueda evitar el derrame de aguas negras a los

canales. Es una demanda de los ejidatarios, están a favor, ¿por qué

hoy con tanta violencia se genera la protesta? Tienen otros intereses,

otras causas, que nosotros no encontramos legitimidad en la acción de

la violencia, expresó.

José Carlos Acosta también desmintió que los tubos que están

colocando sean para desviar agua potable.

Los tubos que se están colocando no van a llevar agua, son para

drenaje, para desviar lo que contamina las zonas canaleras, detalló.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...