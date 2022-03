En Amecameca, Edomex; Niegan atención a mujer adulto mayor

Rechazan a sexagenaria grave, y la obligan a trasladarse a otro hospital en municipio de Chalco; Policía que cuida la entrada, decide a quien atienden y a quién no. La señora Ernestina Elizalde Castillo de 65 años de edad y vecina de este municipio, acudió de urgencia apoyada por paramédicos en la ambulancia de Protección Civil municipal para ser atendida en la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social número 73 Amecameca (IMSS) al presentar dolor en región abdominal en la parte baja.

Al intentar ingresar al nosocomio uno de los policías que cuida la puerta le hizo la valoración médica y le dijo que se comprara un medicamento llamado Buscapina y se fuera a su domicilio ya que “algo que comió le había caído pesado y no podían atenderla sin previa cita además de que su caso no era de urgencia ya que no se viene muriendo”

El uniformado les negó el acceso a los paramédicos con la camilla y ante ello la hija de la asegurada la tuvo que bajar de la ambulancia y la ingresó a la clínica caminando, donde finalmente habló con una doctora la cual le dijo que tenía mucha gente por atender y que mejor se la llevará a otro hospital “ya que no tenían cita e hiciera lo que hiciera no le iban a dar consulta por órdenes del director”.

Ante tal acto de desatención y la gravedad de la paciente sexagenaria, tuvieron que solicitar nuevamente el apoyo de la ambulancia de PC para trasladarla al Hospital del IMSS Num. de 71 del municipio de Chalco.

Por ello la señora Ernestina Elizalde Castillo, hace está denuncia pública contra el director y personal de este nosocomio por la falta de atención en casos de urgencias de los derechohabientes además de que el policía decide quien ingresa a recibir atención médica sin ser su función.

Piden la intervención del director general del IMSS, Zoe Robledo Aburto y del doctor Misael Ley Mejía delegado en la región Oriente, para que pongan atención en estos casos y no permitan estos abusos que ponen en riesgo la vida de los usuarios de este sistema de salud.

