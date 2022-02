En Amecameca; Excelente respuesta ciudadana a recibir vacuna de refuerzo contra Covid-19

*La jornada de vacunación contra Covid-19 para adultos de 30 a 39 años, en la Unidad Deportiva Amecameca, tuvo excelente participación ciudadana. Con una excelente participación de la población inició la jornada de vacunación contra Covid-19 para adultos de 30 a 39 años de edad en la Unidad Deportiva Amecameca, así lo informó la presidenta municipal, quien supervisa la actividad logística donde participa personal de Ayuntamiento.

La alcaldesa destacó la respuesta de la gente a esta convocatoria, que desde las redes sociales de la administración ha estado atenta a la información que las autoridades del sector salud emiten en torno a cada jornada de vacunación.

Explicó que en este caso las vacunas únicamente fueron para quienes requerían la tercera dosis, pero recomendó a los paisanos de Amecameca estar al pendiente de nuevas fechas y las características de cada convocatoria para saber si se trata de vacunación de rezagados, refuerzos, primeras o segundas.

Afortunadamente no pasan muchos días entre una y otra fecha, o de un grupo etario y otro, incluso recientemente se llevó a cabo una jornada regional de vacunación para cualquier persona que se quisiera vacunar con alguna dosis faltante, sin importan su lugar de residencia.

Recordó que este miércoles es el segundo y último día que tendrán oportunidad las personas de entre 30 y 39 años de vacunarse y es importante que lleven una identificación oficial vigente con fotografía, su registro de vacunación impreso, el cual pueden descargar desde la página mivacuna.salud.gob.mx, comprobante de domicilio y CURP, además, del comprobante de las primeras dos dosis o certificado de vacunación.

La edil reiteró que el horario de atención para este miércoles es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, también es indispensable que acudan bien desayunados, bien hidratados y en caso de estar tomando algún medicamento, hacerlo en tiempo y forma, pues la vacuna no está contraindicada. Usar cubrebocas y si les es posible también careta.

La alcaldesa recomendó a la población no escatimar en las medidas preventivas, debido a que la nueva cepa de Covid-19 es muy contagiosa, por lo que también exhortó a los habitantes del municipio a vacunarse si no lo han hecho, o completar el cuadro de vacunas hasta el refuerzo si aún no lo tienen, pues el virus es menos agresivo con la gente que esta inmunizada.

