En Amecameca; Vacunaron casi 1700 personas de 12 a 13 años de edad contra Covid-19

*Entre los asistentes, también aplicaron el antígeno a menores de 12 a 17 años con alguna comorbilidad y mujeres embarazadas menores de 18 años. Este lunes 16 de mayo fueron aplicadas aproximadamente mil 700 vacuna contra Covid-19 en menores de 12 y 13 años de edad de Amecameca, así como en menores de 12 a 17 años con alguna comorbilidad y mujeres embarazadas menores de 18 años.

La presidenta municipal, Ivette Topete García destacó la participación de las niñas y niños que llegaron por la inmunización, así como el compromiso de sus padres quienes los acompañaron para aplicarles el biológico.

La alcaldesa dialogó con muchos menores para animarlos y no tuvieran miedo del piquete, incluso otros que ya habían sido inmunizados decían que no les había dolido, no obstante, se notaba el nerviosismo de muchos por ser la primera dosis que recibirían.

Destacó la importancia de completar el esquema de vacunación a fin de seguir cuidando la salud de la población y evitar complicaciones.

En este día colaboró personal de Protección Civil y Bomberos, policía municipal, DIF, así como de la jurisdicción Sanitaria Amecameca y voluntarios de otros departamentos del Ayuntamiento, para atender y hacer fluida la atención de los adultos que acudan a vacunarse, indicó la alcaldesa.

Por último, exhortó a la población en general a no bajar la guardia, a pesar de ya estar vacunada, por lo que pidió seguir respetando la sana distancia, usar correctamente el cubrebocas, privilegiar el lavado constante de manos y evitar aglomeraciones.

Destacó que contar con el cuadro completo de vacunación puede ser la diferencia entre presentar síntomas leves o graves en caso de un contagio, como lo han externado especialistas en temas de salud.

