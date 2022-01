En Atlautla, Edomex; Ex alcaldesa Carmen Carreño, dice que todas las auditorias de OSFEM se han solventado.

Read Time: 1 Minute, 37 Second

Luego de concluirse las auditorías realizadas a la administración pública municipal, correspondientes al trienio encabezado por la ex alcaldesa priísta María del Carmen Carreño, asegura que los resolutivos emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, (OSFEM), indican -a decir de la ex funcionaria- que se comprueba que no quedó adeudo alguno durante su gestión municipal.