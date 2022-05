En Atlautla, Morenistas exigen que diputada Anais Burgos, saque las manos de elección extraordinaria.

*La acusan por mostrar ambición de poder, y presuntamente entregar la candidatura de Morena al ex alcalde Hermenegildo Lozada, con manejos poco claros. *”El ex candidato triunfador en la contienda pasada del 2021 fue Luís Enrique Valencia Venegas y lo traicionaron”; aseveran militantes y niegan respaldo al ahora candidato morenista.

Vecinos manifestaron ante medios de comunicación, que ya están cansados de la intromisión de la diputada local Morenista del distrito uno de Chalco, Anaís Burgos Hernández, a quien señalan de haber orquestado que la candidatura le fuera negada a Luís Enrique Valencia Venegas, quien había rendido protesta, antes de que el Tribunal Electoral anulara la elección de la que salió ganador.

“Aquí en Atlautla nos sentimos traicionados, por eso, nadie quiere a los Morenistas, y en especial a la diputada Anais Burgos, porque dicen que es madrina de presuntos golpeadores de mujeres de otros municipios y ahora los trajo a esta comunidad para buscar problemas y solo quieren llenarse los bolsillos de dinero”, relataron a este rotativo, personas que pidieron reservar su identidad por temor a represalias.

Señalaron que es muy lamentable como la “legisladora” morenista se dedica “en corto” a ofender y atacar a otros candidatos y en especial a la candidata de la Alianza PRI- PAN Carmen Carreño, cuando no tiene que interferir en las elecciones.

Los pobladores de este municipio, refieren que la diputada morenista debe salir de este municipio, ya que está operando en favor de un candidato que no quiere el pueblo; porque a Luís Enrique Valencia lo hicieron ganar; y como no fue respaldado por morena para volver a competir, por eso no queremos que se vaya, dijeron habitantes.

Finamente, los ciudadanos inconformes que apoyaban a morena, aseguran que no votarán por este partido va encaminado a la derrota, junto con su candidato Mere Lozada, quien recibe insultos de sus conciudadanos, por su gris desempeño en su periodo de gobierno municipal en el trienio anterior, y Anais Burgos le echo la última pala de tierra al meter las manos a la campaña.

