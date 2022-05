En Ceda CdMx clausuras ilegales

Participantes de la Central de Abasto de la Ciudad de México (Ceda CdMx), denunciaron que son extorsionados y amenazados por Hugo Alejandro Gómez Partida, un simple empleado del Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Ceda- CdMx, Gómez Partida, quién por cualquier motivo (prefabricado), los multa y clausura sus bodegas.

Un pretexto recurrente para sancionar a los participantes es el hecho de depositar por unos minutos sus mercancías al exterior de sus bodegas, en tanto a los ambulantes les conceden el ocupar sin restricción alguna, las 24 horas todas las áreas comunes como pasillos cuchillas jorobas, a cambio de una cuota diaria de $300 pesos en adelante (dependiendo el lugar y el espacio), cantidad multiplicada por 25 mil ambulantes al día, reciben una millonada diaria.

Modus Operandi

Los denunciantes nos entregaron copias de los oficios emitidos por la Gerencia de Normativa Comercial, dirigidos a los participantes, por las supuestas irregularidades al obstruir espacios comunes previstos en el artículo 36 del Reglamento Interior de la Ceda-CdMx, en dichos documentos se puede comprobar cómo claramente son amenazados, por no comparecer ante dicha gerencia, para demostrar que ya fue corregida la supuesta irregularidad encontrada por los supervisores, al no atender el llamado son multados con 45 Unidades de Cuenta de la CdMx, dándoles el ultimátum que de no cubrir dicho pago en el lapso de tres días, se procede a la clausura inmediata, lo anterior basado en los artículos 114 y 115 del Reglamento de la Ceda CdMx.

Lo grave del caso es que, quien firma los oficios de apercibimiento, es Hugo Alejandro Gómez Partida, “un empleado del Fideicomiso de la Ceda CdMx”, y por esa razón el no puede sancionar, que no tiene la personalidad jurídica, y solo amenaza a los participantes, para extorsionar a todo el que se deje.

De acuerdo al Reglamento de la Ceda-CdMx, del cual contamos con una copia, el artículo 36 dice textualmente: Ninguna persona podrá obstaculizar las entradas, calles, interiores, andenes, andadores, plataformas, banquetas, o demás espacios de uso común, ni entorpecer la circulación de los mismos. Entonces la pregunta obligada es ¿porque los participantes, son amenazados y sancionados, y por otra parte a los más de 25 mil ambulantes les permiten ocupen las aéreas comunes?

La respuesta es fácil, es por la corrupción y voracidad de la Administradora y Coordinadora, Marcela Villegas Silva, tolerada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sentenciaron los participantes.

