En Ceda-CdMx Corredores Ecológicos lucrativo negocio, de Marcela Villegas Silva

***Los verdaderos patrones de la Ceda CdMx, son los participantes del Fideicomiso y Marcela Villegas Silva, solo es una simple trabajadora.

Por Raúl Ruiz-Verenice Téllez/Reporteros.

Los supuestos Corredores Ecológicos de la Central de Abasto de la Ciudad de México, están siendo utilizado para fines contrarios, por ejemplo uno de ellos sirve para concentrar vehículos chatarra (zonas convertidas en corralones clandestinos o pensiones privadas), otros como bases de taxis “pirata”, otros para lavado de autos, además con el criminal desperdicio de agua, ya que esta no alcanza ni para sanitarios ( agua que es pagada por paticipantes), algunos otros corredores son utilizados como estacionamientos donde se cobra según en vehículo, esto sucede a partir de que la flamante coordinadora y administradora, Marcela Villegas Silva, tomo en cargo, denunciaron participantes.

La realidad es que dichos Corredores Ecológicos, solo sirven para generar dinero, mismo que no ingresa al Fideicomiso, porque los millonarios recursos recaudados por gente de Villegas Silva (Cártel de Normatividad), no se reflejan ni se aplican en mejoras para la Ceda-CdMx, por ello el mercado, es un verdadero “mugrero”, con toneladas de basura por todas partes, coladeras sin tapas, pavimento reventado, estructuras reventadas, encharcamientos, baches, etcétera.

Corredores Ecológicos, fomentan inseguridad

Dichos corredores ecológicos, además de fomentar la corrupción abonan a generar mayor inseguridad en la Ceda CdMx, son utilizados como refugio de delincuentes, para cometer asaltos, violaciones, secuestros exprés, levantones, para ejercer el sexo servicio, la distribución y consumo de drogas, robo de vehículos, etcétera, con la venia y protección de Villegas Silva.

Una farsa la recuperación de espacios en Ceda CdMx

Con pretexto de mejorar la movilidad y un mejor funcionamiento de la Ceda CdMx, Marcela Villegas, realiza arbitrarios operativos, para la recuperación de espacios, para rentarlos al mejor postor o utilizarlos para beneficiar a sus incondicionales a cambio de una moderada cuota, ya que en el mercado todo espacio genera dinero.

Denuncias y quejas hace caso omiso Villegas Silva

De nada han servido las quejas de participantes, comerciantes, clientes, productores y clientes, quienes han hechos llegar a Marcela Villegas, por mensajes de texto, whats con fotos, videos de los problemas, con escritos, por teléfono, porque la funcionaria no atiende personalmente a los afectados.

Marcela Villegas, se dice protegida de Claudia Sheinbam

Sí Marcela Villegas presume que recibió la Ceda CdMx devastada y saqueada, pues debió exigir cuentas a su ex jefe Héctor Ulises García Nieto, en ese momento debió exigir una auditoria y denunciar el desvió de recursos y hacerlo público, pero no lo hizo ya que es cómplice y tapadera del Gobierno de la CdMx.

Venganza y amenazas cumplidas de Villegas Silva

La actual administración “Morenista”, cumple con amenazas con constantes operativos y restricciones contra de quienes denuncian y no participan en la corrupción, ya que por su temperamento, no puede ocultar su ira, cuando se le ventilan sus corruptelas, Marcela Villegas lleva muchos años lucrando en la Ceda CdMx, pero que no se le olvide, que ella es solo una empleada, que está de paso y que los verdaderos dueños del mercado somos los participantes, Concluyeron.

