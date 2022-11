En Ceda CdMx, Marcela Villegas, presume ser protegida de Claudia Sheinbaum

***Participantes y comerciantes, exigen una auditoria a Marcela Villegas Silva, además de que se transparente el manejo de recursos.

Por Raúl Ruiz-Verenice Téllez-Roberto Meléndez/Reporteros.

Marcela Villegas Silva, administradora y coordinadora de la Central de Abasto de la Ciudad de México (CdMx), a grito abierto presume ser intocable, ya que se dice protegida por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y esta a su vez la mandataria capitalina, protegida y consentida por el jefe del ejecutivo federal, Presidente Andrés Manuel López Obrador, por tal motivo, Villegas Silva prácticamente se siente la dueña de la Ceda CdMx, es por ello que, con toda impunidad realiza todo tipo de fechorías, sin ser llamada a cuentas, así lo informaron a unomásuno participantes y comerciantes de dicho centro de abasto.

Exigen auditoria a gestión de Marcela Villegas Silva

Por todo lo anterior los denunciantes exigen, se realicen auditorias a la gestión de Marcela Villegas Silva, amén de que se transparenten los ingresos y egresos de la Ceda-CdMx, el lavadero de dinero del Gobierno de la Ciudad de México, ya que el mercado genera miles de millones de pesos anuales y por si fuera poco, supuestamente se le inyectan miles de millones de pesos para mejorar la operación y movilidad del mercado, recursos que en el camino se desaparecen, sin que nadie rinda cuentas del destinos de los dineros.

En ese tenor Villegas Silva, ha expuesto ante los medios de comunicación, que recibió la Ceda CdMx saqueada y devastada, en ese sentido los participantes, le reprochan el porqué no denunció a su ex jefe Héctor Ulises García Nieto, antes de recibir la administración de la Ceda CdMx, en ese momento debió exigir una auditoria y acusar el desvió millonario de recursos, hacerlo público, pero no lo hizo ya que es cómplice y tapadera del Gobierno de la Ciudad de México.

Con dicho actuar Villegas Silva avala los malos manejos del Fideicomiso y desvió de poco más de 2,500 millones de pesos anuales, desvió por los contratos de peaje, baños, publicidad, pernocta, basculas, y todas las cuotas que recaudan a través del cartel de normatividad, por extorsión a los participantes, de todos los sectores de la Central de Abasto de la Cdmx, sin olvidar los cientos de miles de pesos diarios que recaudan, por concepto del comercio informal, que opera en aéreas comunes.

Una farsa recuperación de espacios en Ceda CdMx

Con pretexto de mejorar la movilidad y mejor funcionamiento de la Ceda CdMx, Marcela Villegas Silva, realiza arbitrarios operativos, para supuesta recuperación de espacios, los anterior tiene como propósito rentarlos al mejor postor o utilizarlos para beneficiar a sus incondicionales con una moderada cuota, ya que en el mercado todo espacio genera dinero.

Denuncias y quejas hace caso omiso Villegas Silva

De poco o de nada han servido las quejas de participantes, comerciantes, clientes, productores y clientes, quienes han hechos llegar a diferentes instancias como Gobierno Federal, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Función Pública, por las diferentes vías, como oficios, mensajes de texto, con fotos, videos, incluso con las ubicaciones de los puntos conflictivos, por la vía telefónica, y simplemente no pasa nada a cuatro años de la presente administración, lo único que logran, es el ser identificados como enemigos de la administración y son colocados en la lista negra.

Venganza y amenazas cumplidas de Villegas Silva

Como ya es un clásico en la actual administración “Morenista”, estás conmigo o en contra de mi, así se aplican las reglas en la Ceda CdMx, con constantes operativos y restricciones en contra de quienes denuncian y no participan en la corrupción, impuesta por la flamante coordinadora y administradora, Marcela Villegas Silva, ya que por su incontrolable temperamento no puede ocultar su ira, cuando se le ventilan sus atrocidades.

Es importante recordar que Marcela Villegas lleva muchos años lucrando en la Central de Abasto, de lo único que presume es su programa “Itacate”, mismo que también es un fraude.

Polarizada la Ceda-CdMx, por Marcela Villegas

Tal es la corrupción e impunidad al interior de dicho centro de abasto, que a pesar de la infinidad de denuncias, las autoridades del gobierno de la CdMx, mantienen en el cargo a Marcela Villegas Silva, quien dicho sea de paso, a la funcionaria le lleven un sinfín de amenazas, por el odio que se ha ganado a pulso. Los informantes señalaron que mediante videos y mensajes que circulan en redes sociales https://youtu.be/7ckDXWlrxtM, (amenaza para Marcela Villegas Silva) participantes, comerciantes y clientes, denuncian los actos de corrupción por parte de la actual coordinadora y administradora de la Central de Abasto de la Ciudad de México, Marcela Villegas Silva, donde le mandan a la funcionaria una clara advertencia para que se abstenga de realizar sus actos de corrupción, apoyada por la gente de seguridad, del Cártel de Normatividad y su grupo de golpeadores, de igual forma le exigen retire los sellos de clausura de bodegas y regrese a los comerciantes sus lugares de trabajo, caso contrario en breve harán públicas las pruebas de sus actos de corrupción.

A pesar de un cumulo de denuncias por actos de corrupción en la Ceda CdMx, estos no terminan, desde el inicio de la administración de Villegas Silva, cientos de locatarios han denunciado el despotismo como han sido tratados por la titular, Marcela Villegas, además de los cobros excesivos y exagerados por las supuestas cuotas que les marca para seguir trabajando, de lo contrario, quien no pague es despojado de su local y se lo dan a otro que si quiera pagar lo que les exigen.

Pugnas entre comerciantes, a causa de la corrupción

Varios comerciantes entrevistados, coincidieron en señalar que este tipo de actuaciones y violaciones a los derechos humanos son promovidos y respaldados por la Coordinadora General, Marcela Villegas Silva qué tiene el total conocimiento de los atropellos que realiza su personal, incluso ella fue muy clara para gritarlo a los cuatro vientos, todo aquel que se meta con mis trabajadores (Supervisores de Normatividad Comercial), se las verán conmigo, el que no le “entre”, será castigado, dicha situación ha creado dos grupos en la Ceda-CdMx, el de los corruptos del lado de Villegas Silva y el otro bando que se opone y denuncia la corrupción, a costa del riesgo de perder sus bienes e incluso su propia vida, concluyeron.

