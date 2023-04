En Chalco, Transportistas expresan inconformidades, que son del sector de comercio.

Varias unidades de transporte público en este municipio, portan leyendas con consignas en contra del gobierno municipal y principalmente señalando al alcalde de esta demarcación a quien acusan de incumplir, sin expresar tácitamente a qué tipo de reclamos refieren las consignas, que traen mototaxis, camiones autotanques para transporte de agua potable, conocidos como pipas, y taxis.

En algunas calles, fueron vistas estas unidades, aunque la razón de las inconformidades no son tan claras, y la expresión de algunos conductores no fue clara, ya que algunos conductores dijeron desconocer el rezón de los escritos, y no dieron más datos el respecto.

La mayoría de los vehículos con estos letreros fueron vistos en la zona escolar de la cabecera municipal de Chalco, y algunos más por la zona del deportivo solidaridad; concretamente en las inmediaciones del pozo número uno de la colonia Casco de San Juan, muy cerca de las oficinas del ODAPAS Chalco, sin que dieran algún dato las personas que estaban en el lugar.

Cabe destacar que en algunas partes de este municipio, circuló un escrito dirigido “a los ciudadanos del municipio de Chalco y a la opinión pública”, en el que citan a algunos comerciantes que podrían ser líderes del sector de comercio, en el que se señalan algunos puntos de supuestos acuerdos no cumplidos, todos relativos al comercio de Chalco, y en el que se expresa que se instalará el comercio sobre las avenidas del primer cuadro del centro del municipio, de manera indefinida.

Entre las personas que citan en el escrito son: Fernando Rojas Martínez; Adriana Fragoso; Antonio Martínez Carmona; Alejandro Martínez Serrano; entre otros nombres de quienes, al parecer son líderes del comercio semifijo en Chalco, y expresan molestias de incumplimiento hacia ese sector.

Sin embargo, ciudadanos de este municipio, han dicho al respecto que la vía pública es de todos los chalquenses y visitantes, y que los comerciantes piensan que las calles son de ellos, pero ni por eso las mantienen limpias, libres a transeúntes y circulación vehicular; y las convierten en muladares y basureros, que dan pena, más que servicios.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...