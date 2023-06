En Cocotitlán, acuerdan en abierto esta madrugada, devolución de dinero a manifestantes.

Ante los ataques, manifestación violenta, bloquear vías de comunicación y exigir devolución de un dinero que en mano recibieron regidores de oposición de este municipio, el alcalde Félix Guzmán Florín, tuvo que convocar a cabildo extraordinario la madrugada de este día martes 06 de Junio 2023, para acordar y autorizar recursos, para devolver a los manifestantes, cantidades de alrededor de diez y quince mil pesos a más de doscientas personas, que exigían a los regidores del PRI, Fuerza por México ya extinto, para recibir el beneficio de materiales de construcción, pero nunca les entregaron nada y sólo les daban largas.

Desde temprana hora del día de ayer, los inconformes arribaron al Palacio Municipal con pancartas que expresaban sus exigencias, derivando en la retención y privación de su libertad de todo el personal que estaba dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal, y posteriormente, cerraron la carretera intermunicipal.



Pasando las horas y ya de noche, los rijosos amenazaron a las personas que estaban al interior de la presidencia quemarlos junto con el inmueble, incluso algunas patrullas si no se les daba una solución favorable a este problema que ya tiene más de un año, y el sexto regidor Édgar Miguel Suárez García, sigue ignorando este caso en el que está involucrado.

Ha trascendido que, al respecto, se levantó una denuncia penal en la Fiscalía del Estado de México, pero las autoridades no les hicieron caso, por lo que, desesperados, tomaron estas acciones, acotando que, pese a no estar involucrado en el supuesto fraude, el Presidente Municipal convocó a cabildo extraordinario para aprobar recursos y regresar el dinero a los afectados.

Al respecto, una de las perdonas dijo los siguiente: “Ya se va a pagar el total a los defraudados, siempre y cuando presenten el recibo original y si no lo tienen, los regidores tienen el contrarrecibo, no nos van a pagar en este instante, nos iban a pagar a una parte, pero no lo aceptamos, vamos a esperarnos hasta mañana a las 3 de la tarde para que nos paguen a todos”.

Cabe señalar que además del sexto regidor Édgar Miguel Suárez García, estaría involucrados la regidora Ivonne “M” y Sarahí “G”, todos ellos relacionados con Hugo Hortiales Herrera del desaparecido partido Fuerza por México; el ex presidente Tomás Suarez Juárez; y Ángel Barbosa G. líder del Partido Revolucionario Institucional PRI en este municipio de Cocotitlán; así como la participación de Claudia Peña, ex candidata a Síndica municipal en la planilla de Hugo Hortiales, lo que, por la forma de exigencia, toma fuerza con el caso empañado con tintes políticos.

