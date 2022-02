En el abandono panteones de CdMx, trabajadores

***Se carece de personal suficiente entre administrativo y operativo, no se cuenta con equipo, se carece de tecnología, mobiliario, veladores, a causa de la falta de presupuesto.

Por Raúl Ruiz/Reporteros.

Trabajadores de panteones de la Ciudad de México, denunciaron que los camposantos de las 16 alcaldías por décadas han sido olvidados por las autoridades en turno, carentes de personal suficiente, equipo de trabajo, demonología, por falta de presupuesto, por si fuera poco el personal de base ya rebasa los 70 años, de los cuales la gran mayoría a causa de la Pandemia, tuvo la necesidad de resguardarse en sus domicilios, por lo que fue fundamental del apoyo de personal “voluntario”, sin sueldo y que solo viven de las propinas de los usuarios, un caso significante es en la alcaldía Magdalena Contreras, donde no hay un solo trabajador de base, operan con voluntarios. Por lo anterior mencionaron los trabajadores, se abre la posibilidad para que exista la comisión de delitos en los panteones, como son el mercado negro de restos humanos, saqueo de bienes de los difuntos, exhumaciones clandestinas, el robo de criptas, simplemente porque no se cuenta con veladores, no existen rondines por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al interior o exterior de los panteones.

Aunado a lo anterior es importante señalar que la mayoría de los panteones, administrados por las autoridades capitalinas, sus bardas perimetrales, se encuentran severamente dañadas y cualquier persona puede ingresar sin dificultad alguna. De los 118 panteones existentes en la capital de la república entre ellos, los panteones privados y los vecinales, los más grandes son el Panteón Civil de Dolores con una extensión de 200 hectáreas, el Panteón San Nicolás Tolentino con 105 hectáreas, así como el San Lorenzo Tezonco con 100 hectáreas, es por ello que luego de los trágicos acontecimientos en el panteón San Nicolás Tolentino, con la exhumación clandestina del niño Tadeo, las autoridades capitalinas ya están contemplando la instalación de cámaras, conectadas al C-5, periódicos rondines de elementos de la SSC, contratar veladores, reforzar las bardas perimetrales, dotar de mayor tecnología a personal administrativo.

Pugna de alcaldes en administración de panteones

Por otra parte los trabajadores de panteones de la CdMx, comentaron que de igual forma la política esta interviniendo en cuanto a la administración de panteones, ya que cada alcalde gobierna y administra de manera diferente, es el caso de los alcaldes y alcaldesas de la llamada Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, que integran los titulares de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, en tanto los alcaldes y alcaldesas “Morenistas”, lo hacen de manera totalmente diferente, y como siempre en dichas pugnas políticas, los más afectados, somos los trabajadores.

Lamentable sin lugar a dudas es la situación en los panteones de la CdMx, aseguraron los trabajadores entrevistados, por lo que mencionaron que es urgente la contratación de personal administrativo, operativo de base con todas las prestaciones de ley, con la finalidad mejorar la seguridad, servicio y funcionalidad de los panteones, concluyeron.

