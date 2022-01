En Juchitepec Edomex; Acercan agua potable con pipas prestadas para atender a ciudadanía.

*La Comisión de Aguas del Estado de México, (CAEM); el municipio de La Paz; y la Fundación Nava, aportan camiones cisterna para dotar el servicio de reparto de agua en el municipio. El gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa de esta demarcación Marisol Nava Linares, informa a través de sus redes sociales y medios de comunicación, sobre las medidas que se están tomando, ante la falta de agua potable en su municipio, y haciendo frente a otras carencias; siempre en apoyo a la ciudadanía de Juchitepec y San Matías Cuijingo.

El servicio de agua potable a través de las redes de distribución en el municipio, no se está suministrado, lo que se agrava, al no contar con las unidades de reparto de agua a domicilio, ya que una de las dos pipas que dejó la administración anterior, encabezada por el morenista Felipe Mejía Valdez, está inservible, lo que no permite acercar el cristalino elemento a la ciudadanía.

Sin embargo; y para hacer frente la falta de agua potable en algunos sectores del territorio municipal; con gestiones de la alcaldesa Marisol Nava, son atendidas las necesidades por medio de tres unidades más, para el reparto del H2O que requiere la ciudadanía, y hacer frente a esta contingencia que sucede en el municipio.

Para ello, la Comisión de Agua del Estado de México, (CAEM); el municipio de La Paz, y la Fundación Nava, aportan pipas para dotar el servicio de reparto de agua en el municipio, y junto con la pipa municipal, suman cuatro vehículos, para abastecer de agua potable a la ciudadanía, mientras que se reestablece el servicio local, a través de las redes de la demarcación.

Nava Linares, hizo un llamado a la ciudadanía, para hacer uso responsable de vital líquido, pide que no desperdicien el agua; así como solicitó la paciencia y comprensión de sus conciudadanos, para resolver este problema que pronto, será resuelto.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...