En Juchitepec, Edomex; Festejaron a madres de familia, de la delegación Cuijingo.

*Disfrutaron de una rifa, compartieron el pan y la sal, así como un postre, que los colaboradores del ayuntamiento 2022-2024 les entregaron. Ante más de dos mil madres de familia, y público en general, la Presidenta Municipal Constitucional, de esta demarcación Marisol Nava Linares, junto con el Presidente Honorario del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Hugo Martínez Estrada, festejaron el “Día de las Madres”, en la explanada delegacional de San Matías Cuijingo.

Con muchos regalos para las madres de familia, se sortearon enseres para el hogar, utensilios de cocina, como baterías de cocina, juegos de vasos, línea blanca y otros artículos, como pantallas gigantes, refrigeradores, estufas, licuadoras, cafeteras y otros objetos, para el agasajo de las madres de familia de la delegación, que este día fueron festejadas por el gobierno municipal.

En su discurso, la alcaldesa Marisol Nava, dijo: “Bienvenidas sean a este evento tan importante; para mi hoy es digno de reconocer que les festejamos como ayuntamiento; quiero decirles que tengan mucha felicidad en compañía de su familia; que son todas bienvenidas y que fue mi compromiso y que es y seguirá siendo para todas ustedes el estar festejando estos eventos, que ya se habían perdido desde hace muchos años, y que creo que eso no es digno para todas ustedes”. Destacó.

La jefa del gobierno municipal, acotó: “También decirles que las queremos mucho, que son el pilar importante en la familia, porque sabemos que la mamá, siempre es la que nos aconseja, la que nos ayuda, la que nos levanta cuando nos tropezamos, porque lo he pasado, porque mi madre, cuando yo he caído, siempre me ha dado la mano. Entonces quiero decirles que muchas gracias; estamos muy agradecidos con todas ustedes, madres de familia”, finalizó.

Cabe señalar que, en este evento, compartieron el pan y la sal, así como un postre, que los colaboradores del ayuntamiento 2022-2024 les entregó a todas las madres de familia, que asistieron al evento masivo, que se realizó para las madres de familia de la delegación San Matías Cuijingo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...